Гуннерзавр вернулся в «Арсенал». В октябре маскот попал под сокращение

Маскот Гуннерзавр вернулся в лондонский «Арсенал». Ранее он попал под сокращение в связи с тяжелой финансовой ситуацией в команде на фоне пандемии коронавируса.

«Сегодня вернулся на «Эмирейтс», – сообщил маскот на своей странице в твиттере.

В последний день летнего трансферного окна маскота подписала «Севилья».

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил был готов взять на себя все расходы по зарплате Гуннерзавра, чтобы он остался в команде.

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«Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал»