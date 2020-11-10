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    Гуннерзавр вернулся в «Арсенал». В октябре маскот попал под сокращение

    Маскот Гуннерзавр вернулся в лондонский «Арсенал». Ранее он попал под сокращение в связи с тяжелой финансовой ситуацией в команде на фоне пандемии коронавируса.

    «Сегодня вернулся на «Эмирейтс», – сообщил маскот на своей странице в твиттере.

    • В последний день летнего трансферного окна маскота подписала «Севилья».
    • Полузащитник «Арсенала» Месут Озил был готов взять на себя все расходы по зарплате Гуннерзавра, чтобы он остался в команде.

    «Севилья» объявила о переходе Гуннерзавра. Ранее маскота уволил «Арсенал»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Гуннерзавра

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