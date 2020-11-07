Президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, поэтому осадочек остался»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

Встреча завершилась ничьей 2:2.

Екатеринбургская команда дважды уступала, но оба раза сумела отыграться.

«Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть.

Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился.

Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», – сказал Иванов.