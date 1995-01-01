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    Президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, поэтому осадочек остался»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

    • Встреча завершилась ничьей 2:2.
    • Екатеринбургская команда дважды уступала, но оба раза сумела отыграться.

    «Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть.

    Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился.

    Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», – сказал Иванов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18900

      Боцман59rus 5 минут назад

      Иплан в чепчике раздухарился)))

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      Рейтинг: +2528

      Puddle 7 минут назад

      Было замечено рыло в очках, несущее похрюкивая два чемоданчика в судейскую. Правильно: Федаун!

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