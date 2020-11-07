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  • Президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, поэтому осадочек остался»

Президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, поэтому осадочек остался»

7 ноября 2020, 17:00
15

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Встреча завершилась ничьей 2:2.
  • Екатеринбургская команда дважды уступала, но оба раза сумела отыграться.

«Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть.

Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился.

Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», – сказал Иванов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Иванов Григорий
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1604758903
Иплан в чепчике раздухарился)))
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Ганнибал Лектор
1604760053
Отскочило мясо, очевидно
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ySS
1604762142
Лукавит тюбетейка, довольны, не то слово. Вам ничью подарили
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derrik2000
1604763228
Я не понял, а ХДЕ правда? DDD Вот с Телеграм-канала "Ложа прессы" его интервью: "«Я не видел спорные моменты. На поле была мужская игра. Так же судят и Лигу чемпионов, и Лигу Европы. Было бы даже лучше, если бы арбитры позволяли больше борьбы на поле и вообще не свистели. Свистеть нужно только тогда, когда было явное нарушение, а у нас немножко задели и сразу падают.Судьи великолепно отсудили, мне понравилось. Возможно, были мелкие ошибки, но это все ерунда. Главное, что они не повлияли на результат. Если так, как сегодня судил Кукуян, будут делать все арбитры, то у нас все будет хорошо. Это большое благо для российского футбола». Ни о каких "осадочек остался" и речи нет!
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Nariman27
1604763791
могли выиграть?)))) в принципе если напы Спартака били нормально то и разговоров не было бы, а так сейчас каждый упоротый будет говорить как ему не повезло
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Бестолковый
1604768732
Играй на победу и выиграешь! Секрет успеха прост. Игры в еврокубках показали что ни кто из РПЛ не умеет играть на победу.
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Hektor 84
1604830289
Тюбетейку сними)
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zigbert
1604840165
Могли выиграть но могли и проиграть. Счет на табло.
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