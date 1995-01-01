Президент «Урала» Иванов – о ничьей со «Спартаком»: «Могли выиграть, поэтому осадочек остался»

Иплан в чепчике раздухарился)))
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о результате матча 14-го тура РПЛ против «Спартака».
- Встреча завершилась ничьей 2:2.
- Екатеринбургская команда дважды уступала, но оба раза сумела отыграться.
«Довольны результатом. Хотя, возможно, осадочек остался. После второго гола создавали моменты, могли и выиграть.
Мне игра понравилась. Если бы перед игрой мне сказали, что сыграем 2:2 с большим количеством мячей и красивой игрой, я бы согласился.
Что касается возможного пенальти на Бикфалви, я со скамейки не видел. Мне кажется, судья отработал нормально», – сказал Иванов.