Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Гончаренко – о травме Фернандеса: «По его ощущениям, ничего страшного быть не должно»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника своей команды Марио Фернандеса.

    • Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче ЛЕ против «Фейеноорда».
    • В текущем сезоне он сделал один ассист в 14 играх.

    «Пока неизвестно, что с Марио. Его состояние мы оценим завтра [в пятницу]. По его ощущениям, вроде бы ничего страшного быть не должно», – сказал Гончаренко.

    Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

    Гончаренко: «На поверхности лежит необходимость более интенсивной игры в чемпионате»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80349
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru