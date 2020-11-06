Гончаренко – о травме Фернандеса: «По его ощущениям, ничего страшного быть не должно»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал травму защитника своей команды Марио Фернандеса.

Футболист получил повреждение задней поверхности бедра в матче ЛЕ против «Фейеноорда».

В текущем сезоне он сделал один ассист в 14 играх.

«Пока неизвестно, что с Марио. Его состояние мы оценим завтра [в пятницу]. По его ощущениям, вроде бы ничего страшного быть не должно», – сказал Гончаренко.

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