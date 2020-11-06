Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Фейеноорда» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи.
Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался.
Может, нам надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники», – сказал Гончаренко.
- «Фейеноорд» по итогам тура поднялся на третье место в группе ЛЕ, ЦСКА – опустился на четвертое.
- Команды сыграют между собой в Москве 26 ноября.
Источник: Официальный сайт УЕФА