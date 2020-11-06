Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Фейеноорда» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи.

Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался.

Может, нам надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники», – сказал Гончаренко.