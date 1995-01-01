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    Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Фейеноорда» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    «Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи.

    Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался.

    Может, нам надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники», – сказал Гончаренко.

    • «Фейеноорд» по итогам тура поднялся на третье место в группе ЛЕ, ЦСКА – опустился на четвертое.
    • Команды сыграют между собой в Москве 26 ноября.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1680

      CSKA57 5 минут назад

      А тренер где был? Футбол смотрел?

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