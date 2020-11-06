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  • Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

Гончаренко: «Фейеноорд» воспользовался тем, что во втором тайме ЦСКА не очень хорошо выглядел в центре поля»

6 ноября 2020, 01:55
12

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Фейеноорда» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Сначала мы смотрелись достаточно неплохо, с равными шансами на успех. Моменты были, атака на атаку. Где-то не хватило завершающего удара или передачи.

Во втором тайме мы уже не очень хорошо выглядели в центре поля, позволяли сопернику легко работать с мячом, сами много его теряли. В результате «Фейеноорд» имел преимущество и им воспользовался.

Может, нам надо было больше растягивать соперника, играть флангами. Но здесь сказалось то, что у нас не совсем профильные крайние защитники», – сказал Гончаренко.

  • «Фейеноорд» по итогам тура поднялся на третье место в группе ЛЕ, ЦСКА – опустился на четвертое.
  • Команды сыграют между собой в Москве 26 ноября.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Фейеноорд ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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CSKA57
1604618242
А тренер где был? Футбол смотрел?
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Dobroe Teplo za CSKA
1604619954
Гончаренко, пиши по собственному желанию... ты не тренер, выпустить Васина при 3-0, ты конченный идиот.
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ALEX ML
1604622700
Видимо в атаке акуительно выглядел
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Дядя Серёжа
1604625975
Да. Некоторые кони в центре выглядят ну прям не очень...
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Ганнибал Лектор
1604635655
И это лидер РПЛ... Дальше ехать некуда, мы на уровне чемпионата Белоруссии, при всем уважении к бульбашам. Спасибо агентам и жуликам за лимит. Думаю, дно мы ещё не пробили
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111ax
1604639550
тренерские ошибки тоже были, почему Кучаева вовремя не заменили, он уже еле ходил по полю. Тактика игру вероятно неверная была выбрана
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Victor1961
1604641295
Да....не повезло....что "Арсенала" из Тулы в группе нет.....
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vladimir-7
1604643310
Выводы можно будет сделать после нескольких игр в РПЛ. Или это уровень наших лидирующих команд, или нет желания играть в ЕК.
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a s
1604651552
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