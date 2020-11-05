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  • Адвокат арбитра Данченкова: «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова»

Адвокат арбитра Данченкова: «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова»

5 ноября 2020, 20:59
5

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, заявил о планах обратиться к генеральному прокурору.

«Считаю, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство. Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Поэтому надо будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Планируем сделать это в ближайшие дни.

Мы в любом случаем будем пытаться привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, – покушение на убийство. Почему именно дело не переквалифицировали? Затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности», – сказал адвокат.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
  • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (5)
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Валерий2705
1604599961
Терракт ему ещё припишите, клоун.
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Ну-ка на-ка
1604600174
Покушение чересчур. А вот хулиганочку надо.
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general.lizyukov
1604600283
Ну подайте потом на аппеляцию, в чем проблемы? Рома берега потерял, спору нет, но на тяжкие телесные там вроде не тянет. Арбитр вроде даже в сознании был после инцидента, ЧМТ нет, сложных переломов и повреждений внутренних органов тоже. Адвокат вообще в курсе, что такое тяжкие телесные?
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kliker
1604606795
Судейка с адвокатом вымогают-вымогают. Не понимаю, на каком этапе они надеются по договорённости сторон бабла с Ромы срубить, что сейчас ему пытаются шить "Покушение на массовый геноцид продажно-тупых судей .
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