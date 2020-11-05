Адвокат арбитра Данченкова: «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова»

Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, заявил о планах обратиться к генеральному прокурору.

«Считаю, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство. Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Поэтому надо будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Планируем сделать это в ближайшие дни.

Мы в любом случаем будем пытаться привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, – покушение на убийство. Почему именно дело не переквалифицировали? Затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности», – сказал адвокат.