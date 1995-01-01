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    Адвокат арбитра Данченкова: «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова»

    Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, заявил о планах обратиться к генеральному прокурору.

    «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство. Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Поэтому надо будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Планируем сделать это в ближайшие дни.

    Мы в любом случаем будем пытаться привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, – покушение на убийство. Почему именно дело не переквалифицировали? Затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности», – сказал адвокат.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
    • Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2308

      Genz 14 минут назад

      Если бы Рома приставил в сучий глаз гранатомёт и целился,то покушение было бы. А если ещё и пальнет,то стат по смертельному ранению вписали бы.
      А так ,Рома проходит по делу превышения полномочий отставного футболиста,настучавшего по роже продажного судейке.
      15 суток отработает на овощной базе грибов под Парижем

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      Рейтинг: +2538

      general.lizyukov 52 минуты назад

      Ну подайте потом на аппеляцию, в чем проблемы?
      Рома берега потерял, спору нет, но на тяжкие телесные там вроде не тянет. Арбитр вроде даже в сознании был после инцидента, ЧМТ нет, сложных переломов и повреждений внутренних органов тоже. Адвокат вообще в курсе, что такое тяжкие телесные?

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      Рейтинг: +12

      Ну-ка на-ка 54 минуты назад

      Покушение чересчур. А вот хулиганочку надо.

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      Рейтинг: +1350

      Валерий2705 57 минут назад

      Терракт ему ещё припишите, клоун.

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