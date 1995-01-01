Адвокат арбитра Данченкова: «Считаю, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова»

Если бы Рома приставил в сучий глаз гранатомёт и целился,то покушение было бы. А если ещё и пальнет,то стат по смертельному ранению вписали бы.
А так ,Рома проходит по делу превышения полномочий отставного футболиста,настучавшего по роже продажного судейке.
15 суток отработает на овощной базе грибов под Парижем
Александр Островский, адвокат футбольного арбитра Никиты Данченкова, избитого экс-капитаном сборной России Романом Широковым во время матча любительских команд, заявил о планах обратиться к генеральному прокурору.
«Считаю, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство. Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Поэтому надо будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Планируем сделать это в ближайшие дни.
Мы в любом случаем будем пытаться привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, – покушение на убийство. Почему именно дело не переквалифицировали? Затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности», – сказал адвокат.
- Широков избил судью за показанную красную карточку.
- Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенного из хулиганских побуждений».
- Максимальный срок по этой статье – два года лишения свободы.