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    Роспотребнадзор не выявил нарушений на матче «Спартак» – «Ростов»

    Игра 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» прошла без нарушений санитарно-эпидемиологических требований, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

    Сотрудники ведомства посетили матч и следили за исполнением мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса.

    «Нарушений санитарно-эпидемиологических требований не установлено, что свидетельствует о возможности проведения массовых мероприятий без нарушений при ответственном отношении организаторов к соблюдению мер санитарной безопасности.

    При проведении матча руководство «Спартака» обеспечило как соблюдение дезинфекционного режима, так и соблюдение болельщиками социального дистанцирования и масочно-перчаточников режима на протяжении всего матча», – говорится в заявлении Роспотребнадзора.

    • На «Открытие Арену» пустили 2 700 болельщиков.
    • «Спартак» проиграл «Ростову» со счeтом 0:1.

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    Источник: Сайт Роспотребнадзора

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