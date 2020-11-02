Роспотребнадзор не выявил нарушений на матче «Спартак» – «Ростов»

Игра 13-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» прошла без нарушений санитарно-эпидемиологических требований, об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства посетили матч и следили за исполнением мер безопасности по борьбе с распространением коронавируса.

«Нарушений санитарно-эпидемиологических требований не установлено, что свидетельствует о возможности проведения массовых мероприятий без нарушений при ответственном отношении организаторов к соблюдению мер санитарной безопасности.

При проведении матча руководство «Спартака» обеспечило как соблюдение дезинфекционного режима, так и соблюдение болельщиками социального дистанцирования и масочно-перчаточников режима на протяжении всего матча», – говорится в заявлении Роспотребнадзора.