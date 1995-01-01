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    Аршавин: «ЦСКА может поменять пять игроков без потери качества. У них есть обойма»

    Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о кадровой ситуации в клубах РПЛ.

    «У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет.

    «Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у «Зените», к примеру, будет «просадка» уже по уровню футболистов.

    У армейцев идеальной связкой в центре обороны является МагнуссонДивеев. Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • ЦСКА идет на первом месте в РПЛ.
    • Вторую строчку делят «Спартак» и «Зенит».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +795

      O-Z 22 минуты назад

      Ротанчику лишь бы отмазку зениту придумать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1875

      СвинкаСправедливости 54 минуты назад

      Пять игроков? Качеством там не пахнет, похоже.

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