Аршавин: «ЦСКА может поменять пять игроков без потери качества. У них есть обойма»

Ротанчику лишь бы отмазку зениту придумать.
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о кадровой ситуации в клубах РПЛ.
«У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет.
«Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у «Зените», к примеру, будет «просадка» уже по уровню футболистов.
У армейцев идеальной связкой в центре обороны является Магнуссон – Дивеев. Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- ЦСКА идет на первом месте в РПЛ.
- Вторую строчку делят «Спартак» и «Зенит».