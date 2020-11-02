Аршавин: «ЦСКА может поменять пять игроков без потери качества. У них есть обойма»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал о кадровой ситуации в клубах РПЛ.

«У ЦСКА есть обойма, и тренерский штаб может совершать ротацию без потери качества. У «Локомотива», к примеру, такой возможности нет.

«Зенит» в минувшем туре выглядел уставшим. Красно-синие могут без потери поменять человек пять в стартовом составе, а у «Зените», к примеру, будет «просадка» уже по уровню футболистов.

У армейцев идеальной связкой в центре обороны является Магнуссон – Дивеев. Эджуке надо прибавить в школе, а это, к сожалению, уже невозможно. Он вносит какую-то непредсказуемость в действия ЦСКА», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».