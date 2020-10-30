Моуринью: «Надеюсь, каждый в этом автобусе расстроен так же, как и я»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1).

«Плохие матчи заслуживают плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе расстроен так же, как и я.

Завтра в 11 утра тренировка», – написал Моуринью в своем инстаграме.

«Тоттенхэм» – первая английская команда, проигравшая в текущем евросезоне.

Лондонский клуб идет на втором месте в группе.