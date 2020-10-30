Моуринью: «Надеюсь, каждый в этом автобусе расстроен так же, как и я»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Антверпеном» (0:1).
«Плохие матчи заслуживают плохих результатов. Надеюсь, каждый в этом автобусе расстроен так же, как и я.
Завтра в 11 утра тренировка», – написал Моуринью в своем инстаграме.
- «Тоттенхэм» – первая английская команда, проигравшая в текущем евросезоне.
- Лондонский клуб идет на втором месте в группе.
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Источник: инстаграм Жозе Моуринью