Петржела – о «Зените»: «Снова будет четвертое место. О Лиге Европы можно даже не мечтать»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды в матче 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)
«В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» – не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.
Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит.
Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается«, – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».
- «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
- «Зенит» занимает последнее место в группе F.
- В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.
- Все российские клубы проиграли во втором туре Лиги чемпионов, забив на троих один гол