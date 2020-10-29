Петржела – о «Зените»: «Снова будет четвертое место. О Лиге Европы можно даже не мечтать»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды в матче 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» – не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит.

Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается«, – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».