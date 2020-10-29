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  • Петржела – о «Зените»: «Снова будет четвертое место. О Лиге Европы можно даже не мечтать»

Петржела – о «Зените»: «Снова будет четвертое место. О Лиге Европы можно даже не мечтать»

29 октября 2020, 02:19
17

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды в матче 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

«В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» – не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит.

Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается«, – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

  • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
  • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
  • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.
  • Все российские клубы проиграли во втором туре Лиги чемпионов, забив на троих один гол

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Петржела Властимил
Комментарии (17)
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black and yellow
1603928868
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ZEVS71
1603940567
Жаль, но это правда. А обидно, что покупая иностранцев за миллионы, ни отдачи от них, ни своих молодых не воспитываем. Наш чемпионат смотреть не интересно, а за еврокубки вообще обидно
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ab15488
1603942875
В том то и дело. Смысл в рпл наигрывать атакующую модель игры, а в лч выходить с игрой от обороны, к которой игроки ни фига не привыкли. Весь секрет бердыевского рубина в том, что он ВСЕГДА И СО ВСЕМИ играл на контратаках. Игроки чётко знали все свои маневры в обороне и дорожили моментами в атаке. В итоге барса обыграна на ноу камп.
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"supermax"
1603944378
Не дождались ошибки соперника.. Хах... Особенно чуба ни дождался, когда падал и махал руками... Слишком лучший в мире игрок.. Капитан сборной... Ура товарищи! Российский футбол в жопе!
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Маленький
1603951509
Как надоела мантра про слабый чемпионат! В створ ни разу не ударили - слабый чемпионат, огромные зарплаты - слабый чемпионат. Ростов до этого Макади проиграл и тоже был виноват чемпионат
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Владислав Vlad
1603952568
Прям мои слова после матча Спартак - Зенит.))) Зенит так играет постоянно. Послушайте комментарии самих футболистов - "Мы ждали ошибок соперника".... Существует разница - Вынудить ошибиться и Ждать ошибки. Зенит ждёт. А т.к. наш чемпионат слабенький, где ногомячисты обработать мяч не могут, то в РПЛ это прокатывает - Ждать. В Еврокубках же нужно вынуждать ошибиться соперника. Но наши клубы этого делать не умеют. К тому же нужно уметь извлечь максимум с ошибок соперника. Тот же Лопырёв в начале матча с Баварией не реализовал 100% голевой момент.
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nemolod
1603952580
Немецкие ведущие команды постоянно развиваются-у них четко работают футбольные академии,которые поставляют игроков в молодежный,а затем и в основной состав,а у нас в РПЛ - все как всегда - вбухиваются деньги в надежде на сиюминутный успех,однако такой путь - это постоянное отставание в развитии-футбольный век игроков короток-несколько сезонов в лучшем случае на приличном уровне,а дальше им нужна замена,которой нет ! В итоге сколько воспитанников клуба играют сейчас за свою команду ? Да,легионеры выручают в своем первенстве,но по сравнению с ЛЧ ,это т чемпионат на порядок слабее и то,что прокатывает в РПЛ, в ЛЧ не получится!
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Lenin26
1603952939
На сие убогое зрелище было стыдно и больно смотреть,такой Зенит нам не нужен!!!
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Дядя Серёжа
1603953543
Зато весной Зенит напряжётся в ЧР, с успехом пробьётся в ЛЧ и... "А я сяду в кабриолет (автобус), И уеду куда-нибудь...
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raritet
1603957658
Обьективности ради хочу сказать. Да . Это уровень нашего футбола. А чего вы хотели? При Спалетти , когда и команда лучше была укомплектована , практически все выездные матчи были проиграны. Хотя в составе были и Халк, и Вицин, и Гарай. Команда формируется в спаррингах с сильными командами, желательно , на голову сильнее тебя. Конечно, после нашего плюшевого чемпионата, где практически борьба могла бы быть со Спартаком, ЦСКА, Локомотивом и Краснодаром выход на такие команды европейского уровня показывает все, на что способны наши команды. Самое слабое место- это наши паспортисты. Понимаю, что нет ни техники , ни умения, так хотя бы бились, умирали на поле. А смысл умирать, когда столько денег? Их нужно осваивать, покупать машины, дорогие цацки...
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