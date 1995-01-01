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    Петржела – о «Зените»: «Снова будет четвертое место. О Лиге Европы можно даже не мечтать»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды в матче 2-го утра группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2)

    «В Лиге чемпионов «Зенит» чаще всего играет от обороны. Сегодняшняя игра против «Боруссии» – не исключение. Питерцы ждут ошибки соперника, но в еврокубках ошибаются очень редко. Не дождались, вот и не забили.

    Будто повторение прошлого года. Снова будет четвертое место, даже о Лиге Европы можно не мечтать. Я, как и другие болельщики «Зенита», каждый раз жду большего. Но, к сожалению, ничего не происходит.

    Даже удивительно, почему они так плохо играют. Сложно сказать, почему так выходит. Видимо, чемпионат России совсем слаб, раз в Европе ничего не получается«, – сказал Петржела в интервью «Чемпионату».

    • «Зенит» не побеждает на выезде в еврокубках 13 матчей подряд.
    • «Зенит» занимает последнее место в группе F.
    • В матче с «Боруссией» команда Сергея Семака ни разу не ударила в створ ворот соперника.
    • Все российские клубы проиграли во втором туре Лиги чемпионов, забив на троих один гол

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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