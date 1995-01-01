Все российские клубы проиграли во втором туре Лиги чемпионов, забив на троих один гол

Печально что здесь сказать,полная безнадёга,,,раньше хоть изредка феерили Рубин выигрывал у Челси,Барселоны,Интера,Атлетико,,,,,ЦСКА у Арсенала,Ман,Сити,Барселоны,,,Спартак побеждал Реал,Аякс,,Арсенал,Севилью,Байер,,Ростов Баварию,,,,,,Зенит побеждал Баварию и Манчестер,,,да и проигрывали бывало круто но и побеждали порой круто,,,,,
Завершились матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Все представители России в главном клубном турнире Европы проиграли свои матчи.
«Локомотив» уступил «Баварии» со счетом 1:2.
«Краснодар» проиграл «Челси», пропустив четыре безответных мяча.
«Зенит» проиграл «Боруссии» в Дортмунде со счетом 0:2.