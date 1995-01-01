Все российские клубы проиграли во втором туре Лиги чемпионов, забив на троих один гол

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +15447

      slavutiq70 38 минут назад

      Печально что здесь сказать,полная безнадёга,,,раньше хоть изредка феерили Рубин выигрывал у Челси,Барселоны,Интера,Атлетико,,,,,ЦСКА у Арсенала,Ман,Сити,Барселоны,,,Спартак побеждал Реал,Аякс,,Арсенал,Севилью,Байер,,Ростов Баварию,,,,,,Зенит побеждал Баварию и Манчестер,,,да и проигрывали бывало круто но и побеждали порой круто,,,,,

      4
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      Рейтинг: +11750

      Garrincha58 59 минут назад

      ужооос!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +17527

      bset 1 час назад

      Проиграли все, а стыдно почему-то только за Зенит

      6
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      Рейтинг: +2361

      neveldomha > bset 1 час назад

      Узко мыслишь. Стыдно за весь российский футбол. Надеюсь хотя бы завтра стыда не прибавиться.

      1
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      Рейтинг: +17527

      bset > neveldomha 1 час назад

      Если мыслить шире, то стыдно, что крупнейшая компания страны без конца вливает кучу денег, конца и края не видно, а Зенит даже не удосужился разок в створ ворот попасть.

      5
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      Рейтинг: +2361

      neveldomha > bset 56 минут назад

      Не кем было в створ попадать

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      Рейтинг: +8548

      Persona_non_Grata > bset 56 минут назад

      Справедливо .

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      Рейтинг: +6165

      Hektor 84 > bset 29 минут назад

      Вливают не мерено бабла. В нападении бревно шлюба, в воротах дырявый Кержаков.

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