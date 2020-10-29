Ольссон: «Краснодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«75 минут мы играли неплохо, соперник не мог увеличить своe преимущество. Но второй гол нас сломил. После него мы не смогли сопротивляться достойно.

«Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне. Подобные игры делают нас лучше и заставляют совершенствоваться», – сказал швед после матча.