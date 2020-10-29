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    Ольссон: «Краснодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

    Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

    «75 минут мы играли неплохо, соперник не мог увеличить своe преимущество. Но второй гол нас сломил. После него мы не смогли сопротивляться достойно.

    «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне. Подобные игры делают нас лучше и заставляют совершенствоваться», – сказал швед после матча.

    • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
    • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
    • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.10.2020 00:14
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +67898

      portero 29 октября 2020, 13:46

      Поплыли быки в начале, потом чуток осмелели , но мы всё видели, другая лига у нас , уровень наших команд в ЛЧ дно...

      1
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      Рейтинг: +2376

      Январь 59 29 октября 2020, 10:26

      Не надо нам рассказывать , о том что можете, если н.их.рена не можете. То что вы можете, мы видели на табло. Через неделю вам играть в Испании. Вот докажите, на выезде. Сможете привезти три очка? Тогда проверим. А если опять сухаря получите? То лучше молчите в тряпочу. С такой игрой в ЧР ваше место не выше шестого.

      2
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      Рейтинг: +5680

      Дядя Серёжа 29 октября 2020, 09:42

      А почему не играл?

      1
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      Рейтинг: +652

      Sanches65 29 октября 2020, 09:15

      Тушенка это позорище. (Только письма и умеют строчить). Верните Кубань.

      0
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      Рейтинг: +268

      Dos_Santos 29 октября 2020, 08:31

      Позорище(

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 29 октября 2020, 06:35

      Ну это бред.. Такие интервью раздавать.. Все таки 0:4 дома. Клубам из рпл только отдельные матчи удаются в лиге чемпионов. И то не всегда =)

      0
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      Рейтинг: +18257

      paracetamol 29 октября 2020, 01:56

      Да ничего быки не могут. Полный бардак на поле и дурголы в свои ворота. Дисциплину игровую никто не соблюдает, отсюда хаос и тупая толкотня. А физрук этого не видит.

      3
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      Рейтинг: +18048

      NewLife 29 октября 2020, 01:13

      Вы играли не на уровне Челси, а намного хуже Челси. Передай это своему Хашигу.

      6
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 29 октября 2020, 01:08

      не надо пи здеть.... слили, утрись, готовься к следующей игре... но херню пи здеть не надо.. уровень, б ля... но, где этот гон в интервью, кроме заголовка?

      1
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      Рейтинг: +1030

      Бенедиктус > rammax fcsm 29 октября 2020, 01:41

      «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне.

      0
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm > Бенедиктус 29 октября 2020, 01:51

      «Кранодар» показал, что может играть на уровне «Челси»
      «Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне....
      Согласен, вяканье после эпического поимения похоже на заголовок....

      0
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 29 октября 2020, 01:06

      ну бред же, это тупо не логично, 4-0 это не уровень.

      2
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