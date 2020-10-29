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  • Ольссон: «Краснодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

Ольссон: «Краснодар» показал, что может играть на уровне «Челси»

29 октября 2020, 00:14
20

Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Ольссон подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (0:4).

«75 минут мы играли неплохо, соперник не мог увеличить своe преимущество. Но второй гол нас сломил. После него мы не смогли сопротивляться достойно.

«Челси» имеет топ-игроков в составе, но мы показали, что можем играть на их уровне. Подобные игры делают нас лучше и заставляют совершенствоваться», – сказал швед после матча.

  • «Краснодар» пропустил три мяча после 76-й минуты.
  • «Краснодар» проводил первый матч на домашнем стадионе в Лиге чемпионов.
  • Команда Мурада Мусаева прервала серию из трех домашних побед в еврокубках кряду.

Источник: «Матч ТВ»
Краснодар Челси Ольссон Кристоффер
Комментарии (20)
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Боцман59rus
1603920371
Тест на алкоголь ему организуйте, на пару с Хашигом, Показали так показали, мы заценили
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dva064
1603921024
На уровне это хотя бы ничья,,,,,а здесь 4 мяча дома,,,и вообще что заметил что Челси что Бавария особо и не включались,
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Бенедиктус
1603921772
А если бы Краснодар показал что не умеет играть на уровне с Челси, то счет был бы 0:20?
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portero
1603922359
судя по счёту ..... рано играть в ЛЧ....
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CSKA57
1603922439
Шутник, однако!
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DeStar
1603922811
ну бред же, это тупо не логично, 4-0 это не уровень.
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NewLife
1603923193
Вы играли не на уровне Челси, а намного хуже Челси. Передай это своему Хашигу.
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paracetamol
1603925772
Да ничего быки не могут. Полный бардак на поле и дурголы в свои ворота. Дисциплину игровую никто не соблюдает, отсюда хаос и тупая толкотня. А физрук этого не видит.
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Январь 59
1603956404
Не надо нам рассказывать , о том что можете, если н.их.рена не можете. То что вы можете, мы видели на табло. Через неделю вам играть в Испании. Вот докажите, на выезде. Сможете привезти три очка? Тогда проверим. А если опять сухаря получите? То лучше молчите в тряпочу. С такой игрой в ЧР ваше место не выше шестого.
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portero
1603968395
Поплыли быки в начале, потом чуток осмелели , но мы всё видели, другая лига у нас , уровень наших команд в ЛЧ дно...
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