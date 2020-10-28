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  • Евсеев: «Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол с «Баварией»

Евсеев: «Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол с «Баварией»

28 октября 2020, 10:18
7

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев поделился впечатлением от игры команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

«Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге Чемпионов, это впечатляет.

«Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провел качественный матч, выиграл весь верх. Мартинес, высокий футболист, вышел не просто так.

Понятно, что класс игроков «Баварии» выше и командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.

Гости в нужный момент добавили и выиграли, но игра со стороны «Локомотива» была достойная и качественная. Никто не выпадал. Все хотели добиться результата. Чуть-чуть удачи не хватало, могли добиться лучшего результата.

Отдельно отмечу Куликова: очень хорошо выглядел, хотя не должен был играть. Был готов к матчу и хорошо смотрелся», – написал Евсеев в своем инстаграме.

  • «Локомотив» идет в группе третьим.
  • «Бавария» лидирует.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Вадима Евсеева
Лига чемпионов Локомотив Бавария Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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алдан2014
1603871013
Не стыдно за паровозов
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gesott
1603871652
Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru
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neveldomha
1603871872
Ну ведь могут же, когда захотят. Правда для этого нужно, чтобы немцы не очень то и хотели играть в свой футбол.
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BlackMurderDeco
1603872764
Хорошо Бавария играла в полсилы, но как он объяснит проигрыш ротору
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PAREVG.
1603875412
Удачи не хватило, а смотрелись не фоне победителя ЛЧ - достойно.
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