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    Евсеев: «Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол с «Баварией»

    Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев поделился впечатлением от игры команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (1:2).

    «Достойная игра! Смотрел на стадионе. Хотел вблизи посмотреть, как Флик строит игру «Баварии». Человек не проиграл в качестве тренера ни одного матча в Лиге Чемпионов, это впечатляет.

    «Локомотив» понравился смелостью. Не испугались играть в футбол, молодцы. Зе Луиш провел качественный матч, выиграл весь верх. Мартинес, высокий футболист, вышел не просто так.

    Понятно, что класс игроков «Баварии» выше и командная игра мюнхенцев была быстрее и качественнее. Но у любой команды есть шанс отыграться, когда соперник не реализует свои моменты.

    Гости в нужный момент добавили и выиграли, но игра со стороны «Локомотива» была достойная и качественная. Никто не выпадал. Все хотели добиться результата. Чуть-чуть удачи не хватало, могли добиться лучшего результата.

    Отдельно отмечу Куликова: очень хорошо выглядел, хотя не должен был играть. Был готов к матчу и хорошо смотрелся», – написал Евсеев в своем инстаграме.

    • «Локомотив» идет в группе третьим.
    • «Бавария» лидирует.

    text 27 Окт 2020 в 11:02 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Вадима Евсеева

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1680

      PAREVG. 42 минуты назад

      Удачи не хватило, а смотрелись не фоне победителя ЛЧ - достойно.

      0
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      Рейтинг: +34

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Хорошо Бавария играла в полсилы, но как он объяснит проигрыш ротору

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2349

      neveldomha 1 час назад

      Ну ведь могут же, когда захотят. Правда для этого нужно, чтобы немцы не очень то и хотели играть в свой футбол.

      0
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      Рейтинг: +8

      gesott 1 час назад

      Пpoгнозы футбольных матчей stavka-info.ru

      -1
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      Рейтинг: +3363

      алдан2014 1 час назад

      Не стыдно за паровозов

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15170

      silver29 2 часа назад

      Локо проиграл только из-за робости в первые 20 минут. Ну и концентрации не хватило с дырявым кипером, кстати Черчесов по прежнему его кандидатом в сборную рассматривает ?

      0
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      Рейтинг: +1838

      Mister_Tomsk > silver29 28 минут назад

      я хоть и болел локо, но место в сборной должен занять Сафон

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