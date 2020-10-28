Семак – о матче с «Боруссией»: «Победит тот, кто окажется удачливее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Несмотря на то, что Холанд — звезда европейского, а то и мирового масштаба, не он один несет угрозу. Зависит не столько как индивидуально, сколько как командно мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии «Боруссии».

Посмотрим завтра, кто и как будет играть. Те, кто прилетел, все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион, с нетерпением ждем завтрашнего матча.

Слабости «Боруссии» относительные. Все знают по чемпионату и Лиге чемпионов сильные качества игроков, вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. На поле выходят по 11 игроков, и кто окажется сильнее и, может быть, удачливее, тот и победит», – сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.