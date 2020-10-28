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  • Семак – о матче с «Боруссией»: «Победит тот, кто окажется удачливее»

Семак – о матче с «Боруссией»: «Победит тот, кто окажется удачливее»

28 октября 2020, 09:43
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Несмотря на то, что Холанд — звезда европейского, а то и мирового масштаба, не он один несет угрозу. Зависит не столько как индивидуально, сколько как командно мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии «Боруссии».

Посмотрим завтра, кто и как будет играть. Те, кто прилетел, все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион, с нетерпением ждем завтрашнего матча.

Слабости «Боруссии» относительные. Все знают по чемпионату и Лиге чемпионов сильные качества игроков, вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. На поле выходят по 11 игроков, и кто окажется сильнее и, может быть, удачливее, тот и победит», – сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

  • У обеих команд после первого тура ноль очков.
  • В 2014 году «Зенит» победил «Боруссию» на ее поле.
  • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Боруссия Д Зенит Семак Сергей
Комментарии (22)
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САДЫЧОК
1603868965
Победит тот , у кого есть тренер !
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Rabinovi_ch
1603869289
«Победит тот, кто окажется удачливее» Нахер тактика, игра игроков. Главное удача!
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paracetamol
1603871119
Серега, брось керню нести. Удачливее... Включай мозги и удача придет. Зюбу в основу не выпускай, ставь Ерохина. Зюба бесполезный, не борется, наверно в запое.
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black and yellow
1603872346
удачливей ))))))) вот эта тактика" великого "тренера............
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ab15488
1603874993
Ну перепутал футбол с камень, ножницы, бумага. Бывает, че..
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ААМ
1603877764
"кто окажется сильнее и, может быть, удачливее, тот и победит». Я-то думал, что победит тот, кто проявит больше мастерства и воли к победе.
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Spinorr
1603879100
Заголовок в корне исказил смысл сказанного!
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alp
1603884091
а еще, выиграет тот,. кто не подсядет физически во втором тайме, и кто проявит разнообразие в атаке, и не начнет косяпорить в последней пятиминутке перед своей штрафной....
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Томик
1603885885
А тот, кто проиграет - у того Серёжу уволят.
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Garrincha58
1603911616
победит тот кто мастеровитей к Зениту это не относится тем более к Семаку
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