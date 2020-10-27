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    Семак – о матче с «Боруссией»: «Победит тот, кто окажется удачливее»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    «Несмотря на то, что Холанд — звезда европейского, а то и мирового масштаба, не он один несет угрозу. Зависит не столько как индивидуально, сколько как командно мы сможем противостоять прекрасной атакующей линии «Боруссии».

    Посмотрим завтра, кто и как будет играть. Те, кто прилетел, все готовы, рвутся в бой. Прекрасный стадион, с нетерпением ждем завтрашнего матча.

    Слабости «Боруссии» относительные. Все знают по чемпионату и Лиге чемпионов сильные качества игроков, вопрос в том, насколько ими можно воспользоваться. На поле выходят по 11 игроков, и кто окажется сильнее и, может быть, удачливее, тот и победит», – сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

    • У обеих команд после первого тура ноль очков.
    • В 2014 году «Зенит» победил «Боруссию» на ее поле.
    • «Зенит» идет в РПЛ третьим.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5242

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Победит тот , у кого есть тренер !

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      Рейтинг: +19

      Bagimir 18 минут назад

      Мне кажется Семак заложник игры в 2 центрфорварда, приходится играть забросами, не хватает фланговых форвардов

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      Рейтинг: -1175

      Стыдно за зенит 20 минут назад

      Победит не кабинетный клуб - Боруссия. Ваша "удача" действует только в кабинетах внутреннего чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +2628

      raritet 22 минуты назад

      До игры удачливее немцы...разве может быть удачливым Кузяев? В Европе не понадобился, своих кузяевых девать некуда...

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      Рейтинг: +19

      Bagimir > raritet 19 минут назад

      Кузяев неплох, просто в ЕВропе не следят за РПЛ, Кузяев играет в современный футбол, не испортил бы игру любой европейской команде.

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      Рейтинг: +5242

      САДЫЧОК > raritet 2 минуты назад

      Кузяев лучший российский полузащитник...а вот почему , ты не троллишь никчемных Дзюбу и Оздоева-не понятно !

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