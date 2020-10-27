Карпов может пропустить матч ЦСКА с загребским «Динамо»

По информации Sport24, защитник ЦСКА Вадим Карпов продолжает заниматься по индивидуальной программе после травм головы в матче с московским «Динамо» (3:1). В матче Лиги Европы с загребским «Динамо», футболист, скорее всего, не сыграет.

Если Карпов в ближайшее время сможет выйти на поле, ему придется надеть защитную маску.