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    «Бавария» опубликовала заявку на матч с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Баварии» опубликовала список футболистов, который полетели в Москву на матч второго тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    В заявку вошли 22 игрока, среди которых есть полузащитник Серж Гнабри, чей тест на коронавирус оказался ложноположительным. В Москву отправился также другой хавбек мюнхенской команды Лерой Сане, восстановившийся от травмы колена.

    • Матч пройдет завтра, 27 октября, начало — в 20:55 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Баварии»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3924

      dinar7777dinar 19 минут назад

      жаль локомотив ! на убой.

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      Рейтинг: +2056

      Из Твери Леха 31 минуту назад

      Категория 18+

      0
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      Рейтинг: +10426

      Skull_Boy 48 минут назад

      Не сильно напрягаясь 0-4

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      Рейтинг: +3924

      dinar7777dinar > Skull_Boy 19 минут назад

      фора - 2,5 бавария спокойно залетит !

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      Рейтинг: +12659

      derrik2000 55 минут назад

      Ничего-ничего...
      27-го Николич всех удивит, выпустив Гильерме на острие атаки.
      Трепещи, Бавария! ))

      1
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      Рейтинг: +697

      PassCSKA > derrik2000 42 минуты назад

      лол))))

      0
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      Рейтинг: +6522

      Сильвербой 1 час назад

      Они Атлетико растоптали, что уже говорить про наши недоклубы!

      0
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      Рейтинг: +151

      Fusballer 1 час назад

      Страшно за Локо. Но удачи им желаю! Пусть выигрывают!

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      Рейтинг: +697

      PassCSKA > Fusballer 41 минуту назад

      Вот точно сказал, реально какой-то страх за Локо... так не хочется 0-7 или что-то подобное(

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      Рейтинг: +8493

      JTherry 1 час назад

      солидная заявка, никого на больничном, все в строю...

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      Рейтинг: +697

      PassCSKA > JTherry 40 минут назад

      А как же Алфонсо Дейвис? Ему здоровья, шикарный игрок

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      Рейтинг: +3924

      dinar7777dinar > PassCSKA 18 минут назад

      на 2 месяца выбыл паря ! да и без него там есть кому бегать !

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