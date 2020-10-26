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«Бавария» опубликовала заявку на матч с «Локомотивом»

26 октября 2020, 18:53
18

Пресс-служба «Баварии» опубликовала список футболистов, который полетели в Москву на матч второго тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».

В заявку вошли 22 игрока, среди которых есть полузащитник Серж Гнабри, чей тест на коронавирус оказался ложноположительным. В Москву отправился также другой хавбек мюнхенской команды Лерой Сане, восстановившийся от травмы колена.

  • Матч пройдет завтра, 27 октября, начало — в 20:55 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Баварии»
Лига чемпионов Бавария Локомотив
Комментарии (18)
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JTherry
1603728034
солидная заявка, никого на больничном, все в строю...
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Fusballer
1603729138
Страшно за Локо. Но удачи им желаю! Пусть выигрывают!
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Сильвербой
1603729557
Они Атлетико растоптали, что уже говорить про наши недоклубы!
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derrik2000
1603730229
Ничего-ничего... 27-го Николич всех удивит, выпустив Гильерме на острие атаки. Трепещи, Бавария! ))
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Из Твери Леха
1603731642
Категория 18+
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dinar7777dinar
1603732367
жаль локомотив ! на убой.
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El_Chori
1603733884
пипка Локомотиву..( Лучше б бомжи в эту группу попали
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black and yellow
1603734627
детям до 18 не смотреть
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PNZ1985
1603774068
за красивый футбол)
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paracetamol
1603807573
Не мог Боатенг заболеть, мля!
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