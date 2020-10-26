«Бавария» опубликовала заявку на матч с «Локомотивом»

жаль локомотив ! на убой.
Пресс-служба «Баварии» опубликовала список футболистов, который полетели в Москву на матч второго тура Лиги чемпионов с «Локомотивом».
В заявку вошли 22 игрока, среди которых есть полузащитник Серж Гнабри, чей тест на коронавирус оказался ложноположительным. В Москву отправился также другой хавбек мюнхенской команды Лерой Сане, восстановившийся от травмы колена.
- Матч пройдет завтра, 27 октября, начало — в 20:55 мск.
Unser Kader für #FCLMFCB! #packmas#SuitedbyBoss #MiaSanMia #UCL pic.twitter.com/P4V08wV682— FC Bayern München (@FCBayern) October 26, 2020