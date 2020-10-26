Гасперини: «Миранчук сыграл в Дании – значит, может сыграть и с «Аяксом»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник Алексей Миранчук готов сыграть в матче второго тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

«Де Рон не сыграет с «Аяксом». Он важный игрок, но мы уже играли без него. Извините, он ценный игрок, но это не первый раз, когда такое происходит. «Аякс» – сильная команда, и это показал матч против «Ливерпуля». Но у нас есть большие надежды на то, чтобы усложнить им жизнь. Миранчук? Он сыграл в Дании – значит, может сыграть и с «Аяксом», – цитирует Гасперини Corriere dello Sport.