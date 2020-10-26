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    Гасперини: «Миранчук сыграл в Дании – значит, может сыграть и с «Аяксом»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник Алексей Миранчук готов сыграть в матче второго тура Лиги чемпионов с «Аяксом».

    «Де Рон не сыграет с «Аяксом». Он важный игрок, но мы уже играли без него. Извините, он ценный игрок, но это не первый раз, когда такое происходит. «Аякс» – сильная команда, и это показал матч против «Ливерпуля». Но у нас есть большие надежды на то, чтобы усложнить им жизнь. Миранчук? Он сыграл в Дании – значит, может сыграть и с «Аяксом», – цитирует Гасперини Corriere dello Sport.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2284

      Genz 27 минут назад

      Гасперини зажимает миранчука.
      Ясно что Аталанта не готова физически и еле дышит. В чемпионате Италии их возят по полю, любой аутсайдер им забивает по три-четыре мяча. Миранчук в хорошей форме,
      Но гасперини гей и что-то у них с Лёшей не сложилось.

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