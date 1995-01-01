Медведев: «Надеюсь, у «Зенита» будет план, как выиграть в Дортмунде»

Попробуйте назначить судью на этот матч, может быть тот поменьше мячей засчитает в ваши ворота. Или пригрозите снятием с ЛЧ, если вам не засчитают победы в оставшихся матчах! Можно Дзюбу отправить в раздевалку Боруссии для орально-онального удовлетворения игроков немецкой команды, опыта ему не занимать!!!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Накануне петербуржцы проиграли в РПЛ «Рубину» (1:2).
«Ситуация непростая. Из нее надо выходить. Два поражения на своем поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причем опять «Рубину». «Рубин» – очень хорошая команда. Слуцкий – опытный тренер, выжимает максимум возможностей.
Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» – очень серьезный соперник. Они очень убедительно раскатали «Шальке». Выиграли – 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если в створ не бьешь, значит, не выиграешь. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей», – сказал Медведев.
- «Зенит» сыграет против «Боруссии» 28 октября.
- Первый матч в ЛЧ команда проиграла – «Брюгге» со счетом 1:2.