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  • Медведев: «Надеюсь, у «Зенита» будет план, как выиграть в Дортмунде»

Медведев: «Надеюсь, у «Зенита» будет план, как выиграть в Дортмунде»

25 октября 2020, 17:51
48

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Накануне петербуржцы проиграли в РПЛ «Рубину» (1:2).

«Ситуация непростая. Из нее надо выходить. Два поражения на своем поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причем опять «Рубину». «Рубин» – очень хорошая команда. Слуцкий – опытный тренер, выжимает максимум возможностей.

Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» – очень серьезный соперник. Они очень убедительно раскатали «Шальке». Выиграли – 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если в створ не бьешь, значит, не выиграешь. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей», – сказал Медведев.

  • «Зенит» сыграет против «Боруссии» 28 октября.
  • Первый матч в ЛЧ команда проиграла – «Брюгге» со счетом 1:2.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Медведев Александр
Комментарии (48)
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raritet
1603637881
Если хочешь посмеяться- читайте высказывания Медведева.
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Павелий
1603643639
Просто на цитаты для Семака лично от его шефа на ближайшие мачти в качестве отмазки: - ... – очень хорошая команда. - ... – опытный тренер, выжимает максимум возможностей. - Если в створ не бьешь, значит, не выиграешь. - Очень тяжело с такой сильной командой.
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Ганнибал Лектор
1603643691
Даже мой 10-летний племянник знает, какой будет план у Зенита. Выходят на поле 10 академиков с тросточками в лазурной форме, начинают катать мяч назад и поперек до тех пор, пока тевтоны этот самый мяч у них не отберут. Если случится чудо и академики выберутся на чужую половину поля, они будут искать передачей 2-х метрового, сбрившего усы игрочишку, чтобы помочь ему превзойти достижение Кержа... Мертвая тактика, г-н медведев. С командами типа минской динамы работает. С Химками, Уфой и Ротором - через раз. Но не с тевтонами. Это будет фиаско, медведь, если Семак не начнет играть в футбол, как было в игре с Сочи - без Дзюбы.
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Павелий
1603643736
Медведев, а когда вы играете с командами, стоимость которых в десять раз МЕНЬШЕ вашей, и всё равно на поле идёт унылое д_е_р_ь_м_о, ты молчишь. Позор менеджменту Зенита!
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Garrincha58
1603643880
"Нам предстоит очень непростой выезд в Германию. Мы видим, как "Боруссия" буквально раскатала "Шальке" со счетом 3:0 в матче чемпионата Германии. Но ведь у нас в чемпионате "Ротор" обыграл "Локомотив". Значит и "Зенит" может обыграть "Боруссию", - сказал Медведев РИА Новости Теперь мне точно понятно кто руководит Зенитом этот человек наверное просто или смеётся над нами или он недалёкий такую чушь может нести ребёнок но ни как серьёзный взрослый человек
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Lester84
1603647989
План то будет, но обосрутся как всегда
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PAREVG.
1603648827
План прост, главный фанат , он же глава госкорпорации, звонит в бундестаг, и ставит ультиматум: либо его команда выигрывает, либо как говорили в фильме "бриллиантовая рука" - отключим газ.
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black and yellow
1603649325
положите зюбу вдоль ворот, будет больше пользы........
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portero
1603649748
лучше бы ты молчал, там план как больше трех не пропустить , у Семака другого и нет.....
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dinar7777dinar
1603660649
ахахахахахаха ! рубин видел ваш план ! помойка.
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