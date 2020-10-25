Медведев: «Надеюсь, у «Зенита» будет план, как выиграть в Дортмунде»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Накануне петербуржцы проиграли в РПЛ «Рубину» (1:2).

«Ситуация непростая. Из нее надо выходить. Два поражения на своем поле, впервые за два года проиграли в РПЛ дома, причем опять «Рубину». «Рубин» – очень хорошая команда. Слуцкий – опытный тренер, выжимает максимум возможностей.

Впереди у нас борьба в Лиге чемпионов, борьба за чемпионство. «Боруссия» – очень серьезный соперник. Они очень убедительно раскатали «Шальке». Выиграли – 3:0, не дали им нанести ни одного удара в створ. А если в створ не бьешь, значит, не выиграешь. Надеюсь, будет выстроен план, как выиграть в Дортмунде, что очень тяжело с такой сильной командой, стоимость которой в три раза выше нашей», – сказал Медведев.