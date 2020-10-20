Президент Примеры Тебас: «Европейская Премьер-лига нанесет экономический ущерб своим организаторам»

Хавьер Тебас, президент Примеры, считает, что создание европейской Премьер-лиги экономически не выгодно. Идея такого турнира существует среди клубов АПЛ.

«Сами организаторы понесут большой экономический ущерб. Равно как и организации, которые будут финансировать этот турнир. Авторы идет показывают полное незнание системы футбола, незнание рынка телеправ», – сказал Тебас Mundo Deportivo.