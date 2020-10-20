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    Президент Примеры Тебас: «Европейская Премьер-лига нанесет экономический ущерб своим организаторам»

    Хавьер Тебас, президент Примеры, считает, что создание европейской Премьер-лиги экономически не выгодно. Идея такого турнира существует среди клубов АПЛ.

    «Сами организаторы понесут большой экономический ущерб. Равно как и организации, которые будут финансировать этот турнир. Авторы идет показывают полное незнание системы футбола, незнание рынка телеправ», – сказал Тебас Mundo Deportivo.

    • В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов.
    • Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
    • По задумке инициаторов, европейская Премьер-лига будет находиться под контролем ФИФА.

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    Источник: Mundo Deportivo

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