Президент Примеры Тебас: «Европейская Премьер-лига нанесет экономический ущерб своим организаторам»

Хавьер Тебас, президент Примеры, считает, что создание европейской Премьер-лиги экономически не выгодно. Идея такого турнира существует среди клубов АПЛ.
«Сами организаторы понесут большой экономический ущерб. Равно как и организации, которые будут финансировать этот турнир. Авторы идет показывают полное незнание системы футбола, незнание рынка телеправ», – сказал Тебас Mundo Deportivo.
- В 2018 году сообщалось, что ведущие европейские клубы работают над созданием Суперлиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов.
- Глава ФИФА Джанни Инфантино резко критиковал идею создания Суперлиги.
- По задумке инициаторов, европейская Премьер-лига будет находиться под контролем ФИФА.
Источник: Mundo Deportivo