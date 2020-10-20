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  • Аршавин – о форварде «Оренбурга» Воробьеве: «Зенит» вернет его обратно, если он сможет реализовать свой талант»

Аршавин – о форварде «Оренбурга» Воробьеве: «Зенит» вернет его обратно, если он сможет реализовать свой талант»

20 октября 2020, 07:53
3

Директор Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о переходе 21-летнего вингера Ильи Воробьева в «Оренбург».

«Я рад, что мы смогли продать игрока, а не отдать в аренду. Думаю, что в данном случае это хорошо для всех трех заинтересованных сторон. Для «Зенита» хорошо, что он мог выручить деньги, для Ильи – он будет играть в команде лидера ФНЛ и у него есть возможность пробиться в РФПЛ с командой. На наш взгляд, «Оренбург» получил талантливого футболиста, у которого есть перспективы.

Почему мы его продали с правом выкупа? Потому что мы понимаем, что он перерос «Зенит-2», но в ближайшие два года вряд ли сможет выступить за «Зенит». Мы будем продолжать за ним следить и надеемся, что спустя несколько лет выкупим его, если он сможет реализовать свой талант.

У Ильи было желание уйти в РПЛ, у него было много предложений из ФНЛ. Я его не отпускал и считал, что лучше ему оставаться в «Зените-2».

Сейчас я считаю, что это было ошибочное мнение. Александр Иванович Медведев оперативно решил вопрос и отпустил его «Химки», но потом сложилось так, что там поменялось руководство», – сказал Аршавин.

  • Воробьев – воспитанник «Зенита», провел за основную команду один матч.
  • В конце августа игрока арендовали «Химки», но на прошлой неделе соглашение было досрочно расторгнуто.
  • «Оренбург» идет в ФНЛ на втором месте.

Источник: официальный сайт «Зенита-2»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Зенит Оренбург Зенит Оренбург Аршавин Андрей Воробьев Илья
Комментарии (3)
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vladimir-7
1603176874
Аршавин, твоё мнение, как ты говоришь, было ошибочное, оно и сейчас ошибочное. Воробей от вас улетел и если захочет, то найдет себе в РПЛ достойную для игры команду. Перефразирую, что с воза продали, то пропало.
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FanatSerj
1603179495
ага как с Ростовом, с начало у него купите по дороже, потом у себя помаринуете и угробите и обратно в Ростов за три копейки, знаем эту стратегию, проходили. А пацану удачи чем раньше ушел, тем лучше для него.
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