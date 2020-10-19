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    Аршавин – о форварде «Оренбурга» Воробьеве: «Зенит» вернет его обратно, если он сможет реализовать свой талант»

    Директор Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о переходе 21-летнего вингера Ильи Воробьева в «Оренбург».

    «Я рад, что мы смогли продать игрока, а не отдать в аренду. Думаю, что в данном случае это хорошо для всех трех заинтересованных сторон. Для «Зенита» хорошо, что он мог выручить деньги, для Ильи – он будет играть в команде лидера ФНЛ и у него есть возможность пробиться в РФПЛ с командой. На наш взгляд, «Оренбург» получил талантливого футболиста, у которого есть перспективы.

    Почему мы его продали с правом выкупа? Потому что мы понимаем, что он перерос «Зенит-2», но в ближайшие два года вряд ли сможет выступить за «Зенит». Мы будем продолжать за ним следить и надеемся, что спустя несколько лет выкупим его, если он сможет реализовать свой талант.

    У Ильи было желание уйти в РПЛ, у него было много предложений из ФНЛ. Я его не отпускал и считал, что лучше ему оставаться в «Зените-2».

    Сейчас я считаю, что это было ошибочное мнение. Александр Иванович Медведев оперативно решил вопрос и отпустил его «Химки», но потом сложилось так, что там поменялось руководство», – сказал Аршавин.

    • Воробьев – воспитанник «Зенита», провел за основную команду один матч.
    • В конце августа игрока арендовали «Химки», но на прошлой неделе соглашение было досрочно расторгнуто.
    • «Оренбург» идет в ФНЛ на втором месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита-2»

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6585

      FanatSerj 49 минут назад

      ага как с Ростовом, с начало у него купите по дороже, потом у себя помаринуете и угробите и обратно в Ростов за три копейки, знаем эту стратегию, проходили. А пацану удачи чем раньше ушел, тем лучше для него.

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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. 1 час назад

      Аршава наверно единственный , кто может признать свои ошибки.
      Стратегически надо мыслить Андрей.
      Газпром и РФС продавят отмену лимита и зачем вам тогда Воробьёв ?
      Посильнее купите игрока.

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      Рейтинг: +13576

      vladimir-7 1 час назад

      Аршавин, твоё мнение, как ты говоришь, было ошибочное, оно и сейчас
      ошибочное. Воробей от вас улетел и если захочет, то найдет себе в РПЛ
      достойную для игры команду. Перефразирую, что с воза продали, то пропало.

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      Рейтинг: -1322

      зинет недоклуб 1 час назад

      мидвидив самый главный клоун этой помойки

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      Рейтинг: +5532

      Alekxei Z. > зинет недоклуб 1 час назад

      Тебя походу создали как противовес всяким питерским долб...бам ?
      Вас бы вместе где -нибудь собрать , чтобы не засоряли сайты.

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      Рейтинг: +6585

      FanatSerj > Alekxei Z. 47 минут назад

      Да это же админы бомбардира, иначе другим это не объяснить почему такие учётки не банят.

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      Рейтинг: -1322

      зинет недоклуб 1 час назад

      стыдно за зенет помойку рпл

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