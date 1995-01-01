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    Кучаев: «Хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне»

    Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев хотел бы попробовать себя за рубежом. Игрок стоит на рынке 2,5 миллиона евро.

    «Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. В России принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе», – сказал Кучаев.

    • Футбольное образование игрок получал в академии «Мастер-Сатурн».
    • За ЦСКА Кучаев провел 85 матчей, забил пять голов, сделал шесть результативных пасов.
    • ЦСКА идет в РПЛ четвертым.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: -597

      СуперПАВ9 37 минут назад

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      Рейтинг: +950

      elessar arnor 3 часа назад

      жаль нет того романтика, который согласен играть за аутсайдера/середняк, помочь подняться выше..не, топ-клуб, сразу..в секциях нужно честно говорить "ребят, вы гавно,"

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      Рейтинг: +1086

      Январь 59 3 часа назад

      Так стань лучшим в своём клубе, вывели клуб в ЛЧ, дойди с клубом до финала ЛЧ, и твой клуб будет одним из лучших в Европе. Да и ты можешь получить золотую бутсу. Вот как нужно добиваться успеха, а не за спиной Месси , Ибрагимович или ДеБрюйне сидеть на лавке, и получить лавровый листочекою от большогл венка.

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      Рейтинг: +2591

      raritet > Январь 59 3 часа назад

      правильно, главное, нужно не бла-бла , а играть...

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      Рейтинг: +288

      petlyra 3 часа назад

      Сначала надо поиграть в России на высоком уровне стабильно и постоянно. Впереди Лига Европы - покажи себя. А то хотелки так и останутся хотелками.

      2
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      Рейтинг: +2104

      neim 3 часа назад

      Главное, чтобы не как Кузяеву хотелось, а по настоящему.

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