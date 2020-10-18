Кучаев: «Хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев хотел бы попробовать себя за рубежом. Игрок стоит на рынке 2,5 миллиона евро.

«Всем хочется играть в европейских топ-клубах, на высоком уровне. В России принято хаять игроков, которые не используют свой шанс, но, возможно, человек чувствует, что не сможет обойтись без родных, без привычного уклада жизни. Не будем загадывать, пока что это всего лишь фантазии, но мне было бы интересно попробовать свои силы в Европе», – сказал Кучаев.