Daily Star: «Манчестер Сити» планирует зимой купить Месси за 15 миллионов

1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика
«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Англичане готовят зимнее предложение стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.
«Барселона» может принять это предложение, чтобы получить хотя бы такие деньги за Месси. В противном случае летом он может уйти бесплатно, так как его контракт истекает.
- В «Сити» есть ресурсы, чтобы обеспечить контракт Месси.
- Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился с клубом.
- «Барселона» идет в Примере девятой.