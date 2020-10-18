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  • Daily Star: «Манчестер Сити» планирует зимой купить Месси за 15 миллионов

Daily Star: «Манчестер Сити» планирует зимой купить Месси за 15 миллионов

18 октября 2020, 10:56
9

«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Англичане готовят зимнее предложение стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

«Барселона» может принять это предложение, чтобы получить хотя бы такие деньги за Месси. В противном случае летом он может уйти бесплатно, так как его контракт истекает.

  • В «Сити» есть ресурсы, чтобы обеспечить контракт Месси.
  • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился с клубом.
  • «Барселона» идет в Примере девятой.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Месси Лионель
Комментарии (9)
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BRO_football
1603009059
Зенит, твой выход! Предлагай 30 млн евро и забирай Месси к себе!
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Бухбух
1603011507
Зато подъемных сам Месси запросит не меньше тридцатки.
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Ганнибал Лектор
1603012539
Это как издевательство над Барселоной
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zigbert
1603114557
Теперь все может быть. Конечно Барселона будет стараться хоть что то за него получить.
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