Daily Star: «Манчестер Сити» планирует зимой купить Месси за 15 миллионов

«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Англичане готовят зимнее предложение стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

«Барселона» может принять это предложение, чтобы получить хотя бы такие деньги за Месси. В противном случае летом он может уйти бесплатно, так как его контракт истекает.