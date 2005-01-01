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    Daily Star: «Манчестер Сити» планирует зимой купить Месси за 15 миллионов

    «Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Англичане готовят зимнее предложение стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Star.

    «Барселона» может принять это предложение, чтобы получить хотя бы такие деньги за Месси. В противном случае летом он может уйти бесплатно, так как его контракт истекает.

    • В «Сити» есть ресурсы, чтобы обеспечить контракт Месси.
    • Месси пытался покинуть «Барселону» летом, но не договорился с клубом.
    • «Барселона» идет в Примере девятой.

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    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      zabo21 44 секунды назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

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      Рейтинг: +2685

      Ганнибал Лектор 49 минут назад

      Это как издевательство над Барселоной

      0
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      Рейтинг: +2296

      Бухбух 1 час назад

      Зато подъемных сам Месси запросит не меньше тридцатки.

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      Рейтинг: +8523

      BRO_football 1 час назад

      Зенит, твой выход! Предлагай 30 млн евро и забирай Месси к себе!

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      Рейтинг: +9090

      ilichkadr > BRO_football 1 час назад

      Его красная цена 10 лимонов, но и за эти деньги он не нужен Зениту.

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      Рейтинг: +4024

      Давид59 > BRO_football 1 час назад

      В Россию он не поедет, но в данном случае тяжело платить зарплату. У него в год зарплата как у всего Зенита.

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      Рейтинг: +3324

      TOMSON 1 час назад

      Возможно Месси уже не захочет уходить.

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      Рейтинг: +1575

      ФК Пупсик 1 час назад

      Не продадут за 15.

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