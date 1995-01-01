Суд по делу «Спартака» состоится 12 октября

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    Источник: «Суды Москвы»

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14051

      silver29 3 минуты назад

      Не говорите гоп, ждем полного позорного провала иска Роспотребнадзора и ответного уже со стороны Спартака о защите прав и деловой репутации.

      0
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      Рейтинг: +3668

      NewLife 27 минут назад

      Роспотребнадзор давно пешком в центре Москвы ходил или в метро ездил, или всякие пропагандисткие конкурсы-сборища, или военные учения, или стройки проверял ?

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      Рейтинг: +10195

      Skull_Boy 58 минут назад

      Дебилизм от голубых и их руководства продолжается, и всячески хотят память Спартак, но не могут они заткнутся и тем более понять, что они лоханулись, как их Федун полностью разъе_бал на заседании РФС летом, а они как шакаленок из Маугли, а потом удивляемся, что не под контролем все, дерьмо, а не лига и как не странно, но все гавно происходит в лиге с участием Зенита, Вилкова или фарма

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      Рейтинг: +3367

      Cleaner 1 час назад

      Срубили бабок называется.

      0
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      Рейтинг: +9006

      alarm 1 час назад

      я тут был, стыдно за спартак писал..)

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      Рейтинг: +14051

      silver29 > alarm 4 минуты назад

      стыдно за Роспотребнадзор и тебя (((

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