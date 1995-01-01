Суд по делу «Спартака» состоится 12 октября

Стала известна дата проведения судебного заседания по делу «Спартака».

Роспотребнадзор подал в суд на московский клуб за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Первое заседание Тушинского районного суда назначено на понедельник, 12 октября.

Ранее сообщалось, что «Открытие Арену» могут закрыть для фанатов на 90 суток.

Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной»