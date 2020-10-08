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  • Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной»

Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной»

8 октября 2020, 10:49
27

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о решении КДК РФС наказать клуб за баннер с нацистской символикой, появившийся на трибунах во время матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро еe убрала, но факт наличия руны не скрываем», – сказал Газизов.

Комментировать информацию о том, что Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак», гендиректор клуба отказался.

«Что касается суда, тут без комментариев», – добавил Газизов.

Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Газизов Шамиль
Комментарии (27)
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oyabun
1602143972
Налицо откровенное давление на клуб непрерывными штрафами.
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ААМ
1602144793
Искать надо мерзавца и переложить штраф на него, а не отбрехиваться.
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NewLife
1602146470
Почему так устроено в этом гребаном рфсе, что за выходки каких-то кретинов должен отвечать клуб ? Что уже установили. что это был болельщик Спартака, а не Сочи, например ? Если представитель власти совершает преступление, то власть надо парализовать на 90 дней?
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ivany4
1602146485
То что ищите, это хорошо. Надо обязательно найти. И в тоже время, уже сейчас, надо работать над совершенствованием той же системы безопасности и видеонаблюдения, для исключения подобных ситуаций в будущем.
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Hektor 84
1602148117
Если этот болела был один то это провокация. Какой нибудь засланный казачок переодетый в спартаковскую символику вывесил руну и сдернул. Кстати это мог быть Борат)))
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Миша13
1602149355
Руна была очень популярна у древних славян. В таком случае надо запретить и звезду ( особенно красную ) так как под этой символикой уничтожили миллионы людей..
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Skull_Boy
1602149886
Так дело вообще то не в руне, а поддержку чего и кого этот баннер был и неонацистов на кол
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Romio-xxx
1602160340
Бомжиха переодетая повесила и свалила по тихой...
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taisyasharafutdinov
1602167360
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