Газизов: «Спартак» работает над тем, чтобы найти человека, повесившего баннер с руной»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о решении КДК РФС наказать клуб за баннер с нацистской символикой, появившийся на трибунах во время матча десятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро еe убрала, но факт наличия руны не скрываем», – сказал Газизов.

Комментировать информацию о том, что Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак», гендиректор клуба отказался.

«Что касается суда, тут без комментариев», – добавил Газизов.

Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»