Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». «Открытие Арену» могут закрыть на 90 суток

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура между «Спартаком» и «Зенитом» и подал в суд на московский клуб.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», – сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что на трибунах «Открытие Арены» находились 20 700 болельщиков. Клуб говорил о 17 150 зрителях.

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальное наказание по этой статье – приостановление деятельности до 90 суток.

Также московскому клубу грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Газизова могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

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