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  • Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». «Открытие Арену» могут закрыть на 90 суток

Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». «Открытие Арену» могут закрыть на 90 суток

7 октября 2020, 22:21
57

Роспотребнадзор выявил ряд нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура между «Спартаком» и «Зенитом» и подал в суд на московский клуб.

«Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», – сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что на трибунах «Открытие Арены» находились 20 700 болельщиков. Клуб говорил о 17 150 зрителях.

На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальное наказание по этой статье – приостановление деятельности до 90 суток.

Также московскому клубу грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Газизова могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

«Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

Источник: Роспотребнадзор
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (57)
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maior-60
1602099290
Кампания против Спартака в полном разгаре.
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Ivan8077
1602099928
Ужас
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NewLife
1602102041
Считают также, как на выборах ?
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Владислав Vlad
1602102137
Желаю Федуну нанять таких адвокатов, что бы раз)(ерачили этот роспотребнадзор со своими рекомендациями по поводу макаронавируса.
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absent32
1602103443
с судьями уже не прокатывает, перешли на Роспотребнадзор... абы задушить!!!
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kosmonaft
1602104888
когда уже закроют этот роспотребнадзор сборище дебилов
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партизан84
1602106314
так это все равно меньше 50%, как заставить людей соблюдать дистанцию? на каждом матче со зрителями что я видел были группы людей, которые были рядом. чего они хотят я не понял.
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ivany4
1602113778
Официальная вместимость стадиона - 45 360 мест. Ладно радужные, с северной окраины считать не умеют, у них другой профиль и занятия. Но сколько будет 50% от официальной вместимости стадиона - Роспотребнадзор подсчитать может или нет? Заодно пусть расскажут, как соблюсти дистанцию 1,5 метра между людьми, если ширина кресел стоящих на стадионах около 80 см? Да и ст 6.3 КОАП РФ ч. 2 говорит о том, что если наказывать руководителей и стадион, то необходимо наказывать и болельщиков (граждан) штрафом в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей. Ведь без них, нарушение бы не состоялось. Как с этим быть??? Как-то действительно смахивает на заказные действия неожиданно получившей власть организации.
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serhio80
1602132066
Надеюсь у клуба есть в штате нормальные юристы и будет подан встречный иск к главе РПН Поповой) РПН с просрочкой в магазинах разобраться не в состоянии, только штрафы выписывать научились
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Nevsky_RU
1602140459
Давно пора. Там кроме садомии и бубонной чумы еще и нацики оказывается. Стадик закрыть, спамовских болел усыпить.
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