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    Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак». «Открытие Арену» могут закрыть на 90 суток

    Роспотребнадзор выявил ряд нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче десятого тура между «Спартаком» и «Зенитом» и подал в суд на московский клуб.

    «Организатором мероприятия не обеспечен надлежащий контроль и не приняты эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча. За необеспечение выполнения требований специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в СЗАО возбуждено административное расследование», – сообщили в ведомстве.

    Также сообщается, что на трибунах «Открытие Арены» находились 20 700 болельщиков. Клуб говорил о 17 150 зрителях.

    На генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КОАП РФ. Максимальное наказание по этой статье – приостановление деятельности до 90 суток.

    Также московскому клубу грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Газизова могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей.

    «Спартак» оштрафован на 200 тысяч за демонстрацию зрителями нацистской символики

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    Источник: Роспотребнадзор

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    07.10.2020 22:21
    Комментарии19
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      Рейтинг: +258

      kosmonaft 3 минуты назад

      когда уже закроют этот роспотребнадзор сборище дебилов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1949

      Puddle 22 минуты назад

      Пора уже свиньям вручить статус ЛФК!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2543

      absent32 27 минут назад

      с судьями уже не прокатывает, перешли на Роспотребнадзор... абы задушить!!!

      0
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      Рейтинг: +2827

      mutabor0992 33 минуты назад

      Как то топорно травят...Что предпримет Федун?

      0
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      Рейтинг: +5221

      Владислав Vlad 49 минут назад

      Желаю Федуну нанять таких адвокатов, что бы раз)(ерачили этот роспотребнадзор со своими рекомендациями по поводу макаронавируса.

      2
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      Рейтинг: +3657

      NewLife 50 минут назад

      Считают также, как на выборах ?

      1
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      Рейтинг: +8452

      BRO_football 1 час назад

      Проблема только в превышении количества зрителей? Потому что если просмотреть трансляции всех последних более-менее топовых матчей времен коронавируса, то нарушения можно найти абсолютно на каждом. Люди на трибунах сидят без масок и не соблюдают дистанцию, особенно наиболее активные фанаты за воротами. Однако за такое оштрафовали только Спартак.
      Говорить о какой-либо преднамеренной компании против Спартака с целью его ослабить бессмыслено. Просто не повезло. Фанаты тупые и вывесили нацистскую символику, менеджмент обосрался и недоглядел за количеством зрителей. Такое могло случится с каждым.

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      Рейтинг: +5221

      Владислав Vlad > BRO_football 51 минуту назад

      Так стадик вмещает более 45 тыщ. 20 тыщ - это даже не 50%

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      Рейтинг: +786

      Граф2019 1 час назад

      хватит и 15! буд те милостивей...

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      Рейтинг: +17061

      bset 1 час назад

      3 тысячи, наверное, болельщики Зенита. Не надо было их на стадион пускать))

      3
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      Рейтинг: +15

      Ivan8077 1 час назад

      Ужас

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