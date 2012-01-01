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    Головин и Миранчук вернутся к тренировкам через неделю

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии хавбека «Монако» Александра Головина и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Оба футболиста пропускают матчи сборной из-за травм.

    «Я думаю, что Сашу Головина и Алексея Миранчука мы вправе ждать после сбора (после 14 октября – прим. «Бомбардира») уже на поле, в общих группах. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Главный тренер сборной вышел с ними на связь и полностью поддержал, мы ожидаем их появление на поле в своих командах», – приводит слова Безуглова пресс-служба РПЛ.

    • Головин и Миранчук пропустили из-за травм почти полтора месяца.

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    Источник: РФС

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