Головин и Миранчук вернутся к тренировкам через неделю

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии хавбека «Монако» Александра Головина и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Оба футболиста пропускают матчи сборной из-за травм.

«Я думаю, что Сашу Головина и Алексея Миранчука мы вправе ждать после сбора (после 14 октября – прим. «Бомбардира») уже на поле, в общих группах. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Главный тренер сборной вышел с ними на связь и полностью поддержал, мы ожидаем их появление на поле в своих командах», – приводит слова Безуглова пресс-служба РПЛ.