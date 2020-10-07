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Головин и Миранчук вернутся к тренировкам через неделю

7 октября 2020, 09:43
2

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии хавбека «Монако» Александра Головина и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Оба футболиста пропускают матчи сборной из-за травм.

«Я думаю, что Сашу Головина и Алексея Миранчука мы вправе ждать после сбора (после 14 октября – прим. «Бомбардира») уже на поле, в общих группах. Динамика у них положительная. Клубы не стали форсировать их восстановление. Главный тренер сборной вышел с ними на связь и полностью поддержал, мы ожидаем их появление на поле в своих командах», – приводит слова Безуглова пресс-служба РПЛ.

  • Головин и Миранчук пропустили из-за травм почти полтора месяца.

Источник: РФС
Монако Аталанта Миранчук Алексей Головин Александр
Комментарии (2)
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vladimir-7
1602081150
Главное здоровье у ребят, пусть спокойно восстанавливаются, проблемы у главного тренера сборной РФ, это только его проблемы, на то он и главный.
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Garrincha58
1602234507
Головин уже год не играет за сборную превратился в Измайлова что это за игрок который сыграв пару матчей потом месяц восстанавливается
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