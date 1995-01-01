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    Рыжиков, Панченко, Григалава и Ломовицкий выйдут с первых минут в матче «Тамбов» – «Арсенал»

    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Арсенала» на очный матч десятого тура РПЛ.

    «Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.

    «Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачeв, Ломовицкий, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Мохаммед, Кингс Кангва, Ковалeв.

    • Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – 12-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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