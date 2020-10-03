Рыжиков, Панченко, Григалава и Ломовицкий выйдут с первых минут в матче «Тамбов» – «Арсенал»

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Арсенала» на очный матч десятого тура РПЛ.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Тетрашвили, Панченко, Костюков, Карапетян.
«Арсенал»: Левашов, Григалава, Беляев, Ткачeв, Ломовицкий, Эванс Кангва, Хлусевич, Костадинов, Мохаммед, Кингс Кангва, Ковалeв.
- Матч состоится в Саранске на «Мордовия Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- «Тамбов» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – 12-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ