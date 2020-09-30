Месси: «Я допускал ошибки только ради того, чтобы сделать «Барселону» сильнее»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к болельщикам каталонского клуба.

«Хочу положить конец всем разногласиям. Мы должны сохранять единство и осознавать, что все лучшее – впереди. Я, как и все, несу ответственность за свои ошибки. Если я их и допускал, то только ради того, чтобы сделать «Барселону» сильнее.

Сочетание страсти, мотивации и любви к своему делу – единственный ключ к достижению целей. Мы должны держаться вместе и двигаться в одном направлении.

Хочу обратиться к фанатам. Если кто-то из вас когда-либо был обижен на то, что я говорил или делал – оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего», – сказал Месси в интервью sport.es.