Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    Месси: «Я допускал ошибки только ради того, чтобы сделать «Барселону» сильнее»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обратился к болельщикам каталонского клуба.

    «Хочу положить конец всем разногласиям. Мы должны сохранять единство и осознавать, что все лучшее – впереди. Я, как и все, несу ответственность за свои ошибки. Если я их и допускал, то только ради того, чтобы сделать «Барселону» сильнее.

    Сочетание страсти, мотивации и любви к своему делу – единственный ключ к достижению целей. Мы должны держаться вместе и двигаться в одном направлении.

    Хочу обратиться к фанатам. Если кто-то из вас когда-либо был обижен на то, что я говорил или делал – оставьте сомнения. Я всегда хотел для клуба лучшего», – сказал Месси в интервью sport.es.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79447
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru