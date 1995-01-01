«МЮ» может потерять более 100 миллионов из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» по итогам года ожидают серьезные финансовые убытки из-за пандемии коронавируса, пишет ESPN.

Только за последние шесть месяцев клуб потерял 75 миллионов фунтов стерлингов, а до конца года эта сумма может превысить 100 миллионов.

Каждый матч на «Олд Траффорд» без зрителей обходится «МЮ» в 4-5 миллионов – на сегодняшний день клуб провел семь таких игр. Задолженность перед телекомпаниями составляет 20 миллионов, еще 10 миллионов «МЮ» потерял из-за отмены предсезонного турне. Если до конца сезона зрителей не вернут на стадионы, клуб лишится еще 37,5 миллиона фунтов.

Слабая активность «МЮ» на трансферном рынке вызвана как раз большими убытками клуба: в это трансферное окно был подписан только полузащитник Донни ван де Бек.