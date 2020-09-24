«МЮ» может потерять более 100 миллионов из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» по итогам года ожидают серьезные финансовые убытки из-за пандемии коронавируса, пишет ESPN.

Только за последние шесть месяцев клуб потерял 75 миллионов фунтов стерлингов, а до конца года эта сумма может превысить 100 миллионов.

Каждый матч на «Олд Траффорд» без зрителей обходится «МЮ» в 4-5 миллионов – на сегодняшний день клуб провел семь таких игр. Задолженность перед телекомпаниями составляет 20 миллионов, еще 10 миллионов «МЮ» потерял из-за отмены предсезонного турне. Если до конца сезона зрителей не вернут на стадионы, клуб не досчитается еще 37,5 миллиона фунтов.

Слабая активность «МЮ» на трансферном рынке вызвана как раз большими убытками клуба: в это трансферное окно был подписан только полузащитник Донни ван де Бек.