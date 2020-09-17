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    Избитый Широковым арбитр: «Он даже не пытался извиниться. Его знакомые предлагали замять дело»

    Арбитр Никита Данченков прокомментировал ситуацию с его избиением Романом Широковым во время матча любительских команд,

    – Наверное, не самые приятные воспоминания. Но что тогда все-таки произошло? Взгляд от первого лица.

    — Честно, не понимаю что тогда было в голове у Романа. Был обыкновенный матч любительского турнира «Московский Кубок Селебрити», четвертьфинал. Да, понимаю, эмоции, желание не уступать сопернику на каждом участке поля и выиграть матч, выйти в следующую стадию. Но эмоции надо гасить, контролировать себя.

    Момент был в штрафной площади команды «Ничего Обычного» — соперника «Матч ТВ», где Широков боролся один на один с защитником. Защитник стелится под мяч, протыкает его — оба игрока лежат на газоне. Я расценил данный эпизод как «продолжить игру». После моего решения Роман моментально встал и вскипел, начал посылать и оскорблять меня матом на весь стадион. Я остановил игру.

    Роман шел в мою сторону, продолжая оскорблять меня. Я пошел навстречу ему, понимая, что за такое необходимо удалять с поля. Андрей Тихонов пытался остановить меня, брал за руку, но я не собирался менять свое мнение. В момент, когда я потянулся рукой в задний карман шорт, Роман сказал следующее: «Покажешь красную — я тебе **** (ударю)». Я достал красную карточку, показал ее, и мгновенно получил два удара кулаком в лицо. Моментально рухнул от боли на поле и потерял сознание на пару секунд. В момент, когда я отключился, я получил сильный удар ногой в область головы. Благо, что рука немного прикрывало лицо. Если бы не она, то никто не знает, что могло произойти со мной. Правда, часы жалко, которые от удара сломались. Дальше Романа оттащили игроки команды «Ничего Обычного», мне оказали первую помощь и отвели к медсестре и я ждал карету скорой помощи.

    — Для тебя это было неожиданностью? Может были какие-то конфликты или перепалки с самим Широковым до этого момента?

    — Да, я не ожидал, что человек с большими достижениями, с большим именем и репутацией способен на такое. Конфликтов не было по ходу матча. Но, когда в одном из моментов Роман сфолил на сопернике, я свистнул нарушение, он недовольно спросил у меня: «Ты что, *** (подкалываешь)?». Я попросил успокоиться, в ответ эта фраза еще два раза прозвучала в мой адрес.

    — Сразу после случившегося ты сказал, что собираешься в любом случае идти до конца в этом деле. Решительность не пропала? И не было ли сомнений, продолжать или нет?

    — Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может.

    — После того, как Широков публично принес извинения, мнение не поменялось? И вообще как ты к ним отнесся? С одной стороны, он извинился, но с другой, наехал на тебя.

    — Не могу назвать это извинениями. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что «Несмотря на не поставленный пенальти…». Это не дело.

    — Лично он с тобой связывался? Или все ограничилось инстаграмом? Может быть предлагал что-то после того, как ты дал понять, что собираешься дать ход делу?

    — Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело, на что получили отказ.

    — Кто-то из футболистов — действующих или бывших — связывался с тобой? Пытался заступиться за Широкова?

    — Нет.

    — Твой адвокат сказал, что собирается подавать иск по покушению на убийство. В итоге уголовное дело завели по умышленному причинению легкого вреда здоровью. Насколько вы с адвокатом удовлетворены этим?

    — Данным решением мы не удовлетворены. По мнению моих адвокатов, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое.

    — Какое наказание Широкова конкретно тебя удовлетворит? Устроит ли тебя, если он отделается всего лишь штрафом?

    — Решение о наказании будет принимать суд.

    • Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.
    • Он находится под подпиской о невыезде.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11440

      Garrincha58 13 минут назад

      из мухи делают слона

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      Рейтинг: +1251

      Retiremen_VMF 56 минут назад

      Я не поклонник Широкова, но у этого парня судьи с классификацией события какие то проблемы. Какое убийство????? Хорошо, что не теракт еще требует! Видимо Широкова что то явно задело, что он к концу матча и не выдержал и врезал. И приложился то прям от души, искренне. Ладно, что уж тут говорить. Если Мамаев с Кокориным еще действующие футболисты и могут как то поправить еще свою карму, то у него конечно крах.

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      Рейтинг: +399

      RJM555 1 час назад

      Походу скоро этого парня увидим главным судьей на матчах РПЛ а там гляди и дальше.....короче похоже у парня поперло.

      0
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      Рейтинг: +5643

      Hektor 84 1 час назад

      Заяву писать не дело. Лучше бы возле дома с друганами подкараулили и напи здили эту недо звезду. А потом обоссали бы его. И ту ногу которой он его добивал сломали бы. И пусть бы потом звезду поскулил на тв. Эти бывшие недо футболисты уже совсем прикуели, бесстрашные стали, пора сбивать короны. Широкову, Тихонову.

      2
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      Рейтинг: +6508

      alp 2 часа назад

      ну а что, все адекватно. молодец..

      1
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      Рейтинг: +309

      Mityai90 2 часа назад

      Пздц нытик ,получил по лицу и сразу заяву писать, покушение на убийство. Как баба себя ведет.

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      Рейтинг: +9777

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да кому ты нужен, покушение на убийство ты совсем что-ли дебил

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