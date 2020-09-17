Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Избитый Широковым арбитр: «Он даже не пытался извиниться. Его знакомые предлагали замять дело»

Избитый Широковым арбитр: «Он даже не пытался извиниться. Его знакомые предлагали замять дело»

17 сентября 2020, 14:27
11

Арбитр Никита Данченков прокомментировал ситуацию с его избиением Романом Широковым во время матча любительских команд,

– Наверное, не самые приятные воспоминания. Но что тогда все-таки произошло? Взгляд от первого лица.

— Честно, не понимаю что тогда было в голове у Романа. Был обыкновенный матч любительского турнира «Московский Кубок Селебрити», четвертьфинал. Да, понимаю, эмоции, желание не уступать сопернику на каждом участке поля и выиграть матч, выйти в следующую стадию. Но эмоции надо гасить, контролировать себя.

Момент был в штрафной площади команды «Ничего Обычного» — соперника «Матч ТВ», где Широков боролся один на один с защитником. Защитник стелится под мяч, протыкает его — оба игрока лежат на газоне. Я расценил данный эпизод как «продолжить игру». После моего решения Роман моментально встал и вскипел, начал посылать и оскорблять меня матом на весь стадион. Я остановил игру.

Роман шел в мою сторону, продолжая оскорблять меня. Я пошел навстречу ему, понимая, что за такое необходимо удалять с поля. Андрей Тихонов пытался остановить меня, брал за руку, но я не собирался менять свое мнение. В момент, когда я потянулся рукой в задний карман шорт, Роман сказал следующее: «Покажешь красную — я тебе **** (ударю)». Я достал красную карточку, показал ее, и мгновенно получил два удара кулаком в лицо. Моментально рухнул от боли на поле и потерял сознание на пару секунд. В момент, когда я отключился, я получил сильный удар ногой в область головы. Благо, что рука немного прикрывало лицо. Если бы не она, то никто не знает, что могло произойти со мной. Правда, часы жалко, которые от удара сломались. Дальше Романа оттащили игроки команды «Ничего Обычного», мне оказали первую помощь и отвели к медсестре и я ждал карету скорой помощи.

— Для тебя это было неожиданностью? Может были какие-то конфликты или перепалки с самим Широковым до этого момента?

— Да, я не ожидал, что человек с большими достижениями, с большим именем и репутацией способен на такое. Конфликтов не было по ходу матча. Но, когда в одном из моментов Роман сфолил на сопернике, я свистнул нарушение, он недовольно спросил у меня: «Ты что, *** (подкалываешь)?». Я попросил успокоиться, в ответ эта фраза еще два раза прозвучала в мой адрес.

— Сразу после случившегося ты сказал, что собираешься в любом случае идти до конца в этом деле. Решительность не пропала? И не было ли сомнений, продолжать или нет?

— Я твердо решил еще в тот момент, что такое нельзя оставлять просто так. Решительность как была на самом высоком уровне, так и осталась. Сомнения? Быть того не может.

— После того, как Широков публично принес извинения, мнение не поменялось? И вообще как ты к ним отнесся? С одной стороны, он извинился, но с другой, наехал на тебя.

— Не могу назвать это извинениями. Если бы человек хотел извиниться, он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что «Несмотря на не поставленный пенальти…». Это не дело.

— Лично он с тобой связывался? Или все ограничилось инстаграмом? Может быть предлагал что-то после того, как ты дал понять, что собираешься дать ход делу?

— Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело, на что получили отказ.

— Кто-то из футболистов — действующих или бывших — связывался с тобой? Пытался заступиться за Широкова?

— Нет.

— Твой адвокат сказал, что собирается подавать иск по покушению на убийство. В итоге уголовное дело завели по умышленному причинению легкого вреда здоровью. Насколько вы с адвокатом удовлетворены этим?

— Данным решением мы не удовлетворены. По мнению моих адвокатов, Широков совершил покушение на убийство. Будем добиваться переквалификации этого дела на более тяжелое.

— Какое наказание Широкова конкретно тебя удовлетворит? Устроит ли тебя, если он отделается всего лишь штрафом?

— Решение о наказании будет принимать суд.

  • Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.
  • Он находится под подпиской о невыезде.

Источник: Sport24
Широков Роман
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1600344654
Да кому ты нужен, покушение на убийство ты совсем что-ли дебил
Ответить
Mityai90
1600344879
Пздц нытик ,получил по лицу и сразу заяву писать, покушение на убийство. Как баба себя ведет.
Ответить
alp
1600345132
ну а что, все адекватно. молодец..
Ответить
Hektor 84
1600346190
Заяву писать не дело. Лучше бы возле дома с друганами подкараулили и напи здили эту недо звезду. А потом обоссали бы его. И ту ногу которой он его добивал сломали бы. И пусть бы потом звезду поскулил на тв. Эти бывшие недо футболисты уже совсем прикуели, бесстрашные стали, пора сбивать короны. Широкову, Тихонову.
Ответить
Retiremen_VMF
1600349830
Я не поклонник Широкова, но у этого парня судьи с классификацией события какие то проблемы. Какое убийство????? Хорошо, что не теракт еще требует! Видимо Широкова что то явно задело, что он к концу матча и не выдержал и врезал. И приложился то прям от души, искренне. Ладно, что уж тут говорить. Если Мамаев с Кокориным еще действующие футболисты и могут как то поправить еще свою карму, то у него конечно крах.
Ответить
Garrincha58
1600352411
из мухи делают слона
Ответить
Олег1204
1600354298
Всё правильно, пора тюремные понятия и прочие говно отправить в прошлое, если человек не у умеет держать себя в руках, то такому человеку место в тюрьме.
Ответить
alex1951
1600355581
Странно ,что история с ,,табуреточниками,, ничему не научила.... Широков - зек.....звучит.....там организует команду..СОЛНЦЕ ВХОДИТ И ЗАХОДИТ.. Короче,приятных вам посиделок ,кандидат в мастера спорта по боксу тов. Широков....)))
Ответить
Artemka444
1600357508
что мусолить то одно и тоже!! тысячу лет назад уже было!!! ничего всё равно не будет Широкову!!! Бомбардир пишите уже про футбол!!!!
Ответить
Plyash
1600368493
Никита,никого не слушай,иди до конца.Хам и просто подонок должен быть наказан,а ещё лучше бы посажен,хотя бы на четыре месяца.Для ума. Этот недоносок несколько раз выводил сб.России на поле в повязке капитана. А кто ещё из прошлых капитанов,на Ваш взгляд,мог бы так поступить? Предлагаю на выбор - Онопко,Шалимов,Карпин,Смертин,Титов,Лоськов,Алдонин,Аршавин,Семак? Все,кроме Онопко,сыграли в качестве капитана сб.России считанное количество игр.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
Вчера, 22:00
Головин забил первый гол в сезоне
Вчера, 21:47
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
2
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
3
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+