Представители Гризманна хотели устроить его в «Манчестер Сити»

Окружение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна предлагало услуги футболиста «Манчестер Сити», пишет журналист Жерар Ромеро.

В английском клубе предложением по Гризманну не заинтересовались.

Француз хотел из «Барсы» еще до того, как о желании расторгнуть контракт объявил форвард каталонцев Лионель Месси.