Представители Гризманна хотели устроить его в «Манчестер Сити»

Окружение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна предлагало услуги футболиста «Манчестер Сити», пишет журналист Жерар Ромеро.
В английском клубе предложением по Гризманну не заинтересовались.
Француз хотел из «Барсы» еще до того, как о желании расторгнуть контракт объявил форвард каталонцев Лионель Месси.
- Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
- В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.
Источник: Твиттер Жерара Ромеро
Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 186,5 тысячи подписчиков.