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    Представители Гризманна хотели устроить его в «Манчестер Сити»

    Окружение нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна предлагало услуги футболиста «Манчестер Сити», пишет журналист Жерар Ромеро.

    В английском клубе предложением по Гризманну не заинтересовались.

    Француз хотел из «Барсы» еще до того, как о желании расторгнуть контракт объявил форвард каталонцев Лионель Месси.

    • Гризманн перешел в «Барсу» летом 2019 года за 120 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне форвард провел в Примере 35 матчей, забив девять голов и сделав четыре ассиста.

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    Источник: Твиттер Жерара Ромеро

    Журналист испанской радиостанции Esports RAC1, близкий к структурам «Барселоны». Аудитория в твиттере - 186,5 тысячи подписчиков.

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