«Защитник мирового класса с давних времен». Лига чемпионов поздравила Каннаваро с днем рождения

Лига чемпионов не забыла видеонарезкой поздравить с днем рождения обладателя «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро. Ему исполнилось 47 лет.

«Защитник мирового класса с давних времен. С днем рождения, Каннаваро!» – написала пресс-служба.

A world-class defender from back in the day...Happy birthday, Fabio Cannavaro! @fabiocannavaro | #UCL pic.twitter.com/jSZhPSnV9Q