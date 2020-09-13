«Защитник мирового класса с давних времен». Лига чемпионов поздравила Каннаваро с днем рождения

Лига чемпионов не забыла видеонарезкой поздравить с днем рождения обладателя «Золотого мяча» 2006 года Фабио Каннаваро. Ему исполнилось 47 лет.
«Защитник мирового класса с давних времен. С днем рождения, Каннаваро!» – написала пресс-служба.
- Каннаваро брал чемпионат мира.
- Больше всего матчей за карьеру он провел за «Парму» (1995-2002 годы).
- Сейчас Каннаваро тренирует китайский «Гуанчжоу Эвергранд».
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА