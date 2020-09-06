«Многие подумали, что я не забил в матче с Хорватией, но они ошибались!». Фернандеш сообщил о рождении сына

Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал отцом сына. Его жена родила после матча первого тура лиги А Лиги наций против Хорватии (4:1).

«Многие подумали, что Фернандеш не забил, но они ошибались! 38 недель и шесть дней назад я забил один из самых важных голов. С дистанции в девять месяцев. Моя жена наделила нашу жизнь еще большим смыслом», – написал португалец.

Также у пары есть дочь Матильда .

. 8 сентября Португалия сыграет со Швецией.

На следующей неделе стартует АПЛ.