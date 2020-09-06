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  • «Многие подумали, что я не забил в матче с Хорватией, но они ошибались!». Фернандеш сообщил о рождении сына

«Многие подумали, что я не забил в матче с Хорватией, но они ошибались!». Фернандеш сообщил о рождении сына

6 сентября 2020, 13:15
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Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал отцом сына. Его жена родила после матча первого тура лиги А Лиги наций против Хорватии (4:1).

«Многие подумали, что Фернандеш не забил, но они ошибались! 38 недель и шесть дней назад я забил один из самых важных голов. С дистанции в девять месяцев. Моя жена наделила нашу жизнь еще большим смыслом», – написал португалец.

  • Также у пары есть дочь Матильда.
  • 8 сентября Португалия сыграет со Швецией.
  • На следующей неделе стартует АПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Бруну Фернандеша
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Португалия Манчестер Юнайтед Хорватия Фернандеш Бруну
Комментарии (1)
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Хейтер Аларм
1599387571
Аларм с Боратом тоже очень важные голы друг другу забивают)
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