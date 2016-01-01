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    Отец Месси: «Мы не знаем, останется ли Лионель в «Барселоне»

    Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, не смог дать однозначный ответ на вопрос о будущем сына.

    «Останется ли Лионель в «Барселоне»? Мы не знаем, не знаем», – сказал Месси-старший.

    • По информации Marca, 33-летний форвард передумал уходить из «Барселоны», поскольку не хочет судебных разбирательств.
    • Контракт аргентинца с клубом истекает следующим летом.

    Отец Месси направил письмо в Ла Лигу. В нем указано, что пункт об отступных в 700 миллионов уже не действителен

    «Отступные в 700 миллионов действительны»: Ла Лига ответила отцу Месси

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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