Отец Месси: «Мы не знаем, останется ли Лионель в «Барселоне»

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, не смог дать однозначный ответ на вопрос о будущем сына.

«Останется ли Лионель в «Барселоне»? Мы не знаем, не знаем», – сказал Месси-старший.

По информации Marca, 33-летний форвард передумал уходить из «Барселоны», поскольку не хочет судебных разбирательств.

Контракт аргентинца с клубом истекает следующим летом.

Отец Месси направил письмо в Ла Лигу. В нем указано, что пункт об отступных в 700 миллионов уже не действителен

«Отступные в 700 миллионов действительны»: Ла Лига ответила отцу Месси