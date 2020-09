Отец Месси направил письмо в Ла Лигу. В нем указано, что пункт об отступных в 700 миллионов уже не действителен

Журналист BBC Sport Гильем Балаге опубликовал в твиттере письмо Хорхе Месси, отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, адресованное руководству Ла Лиги.

В нем говорится, что пункт в контракте аргентинца с каталонским клубом о сумме отступных в размере 700 миллионов евро не действует с конца прошлого сезона, если игрок в одностороннем порядке решит уйти.

Ранее Ла Лига выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Месси, подчеркнув, что его соглашение не может быть расторгнуто, пока за футболиста не выплатят клаусулу.

По информации Marca, 33-летний форвард передумал уходить из «Барселоны», поскольку не хочет судебных разбирательств.

This is the letter that Jorge Messi just sent to LaLiga in which denies LaLiga interpretation that the €700m buyout clause is still applicable. Jorge insists it is not applicable from the end of last season if the player decides unilaterally to leave FCB.That's all for now pic.twitter.com/l9AyGap8fh