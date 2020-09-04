Отец Месси направил письмо в Ла Лигу. В нем указано, что пункт об отступных в 700 миллионов уже не действителен

Журналист BBC Sport Гильем Балаге опубликовал в твиттере письмо Хорхе Месси, отца нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, адресованное руководству Ла Лиги.
В нем говорится, что пункт в контракте аргентинца с каталонским клубом о сумме отступных в размере 700 миллионов евро не действует с конца прошлого сезона, если игрок в одностороннем порядке решит уйти.
Ранее Ла Лига выступила с официальным заявлением по поводу ситуации с Месси, подчеркнув, что его соглашение не может быть расторгнуто, пока за футболиста не выплатят клаусулу.
По информации Marca, 33-летний форвард передумал уходить из «Барселоны», поскольку не хочет судебных разбирательств.
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Источник: Твиттер Гильема Балаге
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