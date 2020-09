«Отступные в 700 миллионов действительны»: Ла Лига ответила отцу Месси

Ла Лига направила ответ на письмо Хорхе Месси, отца и агента нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Ранее Месси-старший указал, что пункт в контракте его сына с каталонским клубом о сумме отступных в размере 700 миллионов евро не действует с конца прошлого сезона, если игрок в одностороннем порядке решит уйти.

Однако Ла Лига продолжает настаивать на первоначальной позиции – пункт об отступных по-прежнему действителен.

По информации Marca, 33-летний форвард передумал уходить из «Барселоны», поскольку не хочет судебных разбирательств.

