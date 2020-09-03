Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы

До игры Сербы казались более сильной командой. Дзюба, Караваев, Шунин и команда показали сегодня хорошую игру. Дали стране позитива. Бакаев, такие шансы не транжирят. Отдельно выделю Артема в сборной. После 1-го тайма уходил хромая и морщась. Но вышел на второй. Ведет командную игру. С победой
В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.
Дублем в составе россиян отличился нападающий и капитан команды Артем Дзюба, еще один гол в активе Вячеслава Караваева. За сербов забил Александар Митрович.
Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 3
Россия – Сербия – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 48; 2:0 – Караваев, 69; 2:1 – Митрович, 78; 3:1 – Дзюба, 81.
Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов (Нойштедтер, 77), Джикия, Жирков (Кузяев, 80), Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев (Антон Миранчук, 68), Дзюба.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович (Коларов, 64), Лазович, Костич, Неманья Максимович (Льяич, 85), Гудель, Милинкович-Савич (Джуричич, 64), Тадич, Митрович.
Предупреждения: нет – Павлович, 46; Никола Максимович, 58.