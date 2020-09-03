Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

Дублем в составе россиян отличился нападающий и капитан команды Артем Дзюба, еще один гол в активе Вячеслава Караваева. За сербов забил Александар Митрович.

Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 3

Россия – Сербия – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 48; 2:0 – Караваев, 69; 2:1 – Митрович, 78; 3:1 – Дзюба, 81.

Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов (Нойштедтер, 77), Джикия, Жирков (Кузяев, 80), Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев (Антон Миранчук, 68), Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович (Коларов, 64), Лазович, Костич, Неманья Максимович (Льяич, 85), Гудель, Милинкович-Савич (Джуричич, 64), Тадич, Митрович.

Предупреждения: нет – Павлович, 46; Никола Максимович, 58.

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