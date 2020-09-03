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    Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы

    В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

    Дублем в составе россиян отличился нападающий и капитан команды Артем Дзюба, еще один гол в активе Вячеслава Караваева. За сербов забил Александар Митрович.

    Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 3

    Россия – Сербия – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 48; 2:0 – Караваев, 69; 2:1 – Митрович, 78; 3:1 – Дзюба, 81.

    Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов (Нойштедтер, 77), Джикия, Жирков (Кузяев, 80), Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев (Антон Миранчук, 68), Дзюба.

    Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович (Коларов, 64), Лазович, Костич, Неманья Максимович (Льяич, 85), Гудель, Милинкович-Савич (Джуричич, 64), Тадич, Митрович.

    Предупреждения: нет – Павлович, 46; Никола Максимович, 58.

    Календарь Лиги B

    Турнирные таблицы Лиги B

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2020 23:36
    Комментарии55
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      Рейтинг: +299

      Красногорск_Фан 12 минут назад

      До игры Сербы казались более сильной командой. Дзюба, Караваев, Шунин и команда показали сегодня хорошую игру. Дали стране позитива. Бакаев, такие шансы не транжирят. Отдельно выделю Артема в сборной. После 1-го тайма уходил хромая и морщась. Но вышел на второй. Ведет командную игру. С победой

      3
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      Рейтинг: +3439

      житель СПб 13 минут назад

      Артема ругают, "а васька слушает, да ест" - а Артем слушает, да продолжает забивать за Россию!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +412

      Фанат Рубина 22 минуты назад

      Жаль, но когда сербские игроки к ответке наберут форму в белграде рашке пиз*** придет

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3935

      Томик > Фанат Рубина 20 минут назад

      Чего это вдруг они устроят ЭТО своему же городку?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4286

      knikos 25 минут назад

      Дзюба мог бы иметь 2 гола + голевой пас , если бы не Зелимхан Стерлинг- Бакаев . .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3935

      Томик > knikos 21 минуту назад

      Даже можно сказать "Зелимхан СуперСтерлинг Бакаев".

      3
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      Рейтинг: +898

      GreyDM 30 минут назад

      Рад за Антона(Шунина),Ной-видно ,что без практики,нах не нужен, Бакаеву научиться пользоваться "неродной" ногой, Жирков-роботяга, как всегда(откуда тока силы берутся?!), а так , всех с победой,впереди Венгры, которые в туркестане выиграли, с ними ,возможно, посложнее будет...

      4
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      Рейтинг: +4286

      knikos > GreyDM 24 минуты назад

      Шунин однозначно лучше и увереннее Гильерме ! Это факт ! Бесспорный !

      0
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      Рейтинг: +3935

      Томик > GreyDM 23 минуты назад

      Бакаеву надо не ногой научиться пользоваться, а мозгом. Маловероятно, что это произойдёт. Не уровень сборной. Жду когда на лавку в "Спартаке" то посадят. Что ему здесь делать? Жирков - молодец, конечно. Но это же ненормально, когда 38-ми летний футболист(?) не имеет конкурента в сборной. Не хочет же Черчесов Юру на ЧЕ затащить? Ой, мля, посмотрел - ему 37 всего - ну тогда пусть играет.

      5
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      Рейтинг: +4286

      knikos 34 минуты назад

      Игроки Зенита сделали игру !

      3
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      ...
      Рейтинг: +708

      Semargl18 > knikos 32 минуты назад

      Пендаль и отскок... сделали они... Слабая игра. Шунин топ.

      0
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      Рейтинг: +4286

      knikos > Semargl18 28 минут назад

      А Караваев , случаем , не в Зените играет ? Да и свой второй гол Артём с линии штрафной левой ногой , "тёщиной , забил . Не то , что Бакаев с трёх метров !

      3
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      ...
      Рейтинг: +2094

      lordmrv > knikos 27 минут назад

      надеюсь они же в лиге чемпионов сделают))) вернемся скоро к этому вопросу

      1
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      Рейтинг: +3935

      Томик > knikos 16 минут назад

      "Тёщиной"? Да он прикидывался, а сам, говорят, в булочную с её помощью ходит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4286

      knikos > Томик 9 минут назад

      И не только в булочную ! Но ещё и по полю с ней бегает ... в обнимку ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +267

      inzek 34 минуты назад

      да, выиграли. 3 очка не пахнут, но очень очень слабо. а нойштедтер вообще человек-привоз.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4286

      knikos 35 минут назад

      Гол Караваева - ТОП !!!

      4
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      Рейтинг: +4016

      BarStep 36 минут назад

      Ну и славненько, с победой сборная!
      kazak161 поддержу, негоже заниматься самообсеранием...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8323

      BRO_football 37 минут назад

      Не ожидал, что Россия так просто расправится с Сербией. Состав у них хороший, многие игроки в топовых европейских чемпионатах выступают. А оно вон так вышло. Да и к тому же третий гол сербы просто подарили России. Это же надо так нелепо подскользнуться Максимовичу. И вот это защитник уровня Наполи.

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