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  • Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы

Лига наций. Россия дома победила Сербию благодаря дублю Дзюбы

3 сентября 2020, 23:36
77

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

Дублем в составе россиян отличился нападающий и капитан команды Артем Дзюба, еще один гол в активе Вячеслава Караваева. За сербов забил Александар Митрович.

Лига наций. Лига B, 1 тур, Группа 3

Россия – Сербия – 3:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба (с пенальти), 48; 2:0 – Караваев, 69; 2:1 – Митрович, 78; 3:1 – Дзюба, 81.

Россия: Шунин, Фернандес, Семeнов (Нойштедтер, 77), Джикия, Жирков (Кузяев, 80), Караваев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Бакаев (Антон Миранчук, 68), Дзюба.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович (Коларов, 64), Лазович, Костич, Неманья Максимович (Льяич, 85), Гудель, Милинкович-Савич (Джуричич, 64), Тадич, Митрович.

Предупреждения: нет – Павлович, 46; Никола Максимович, 58.

Календарь Лиги B

Турнирные таблицы Лиги B

Источник: «Бомбардир»
Россия Сербия
Комментарии (77)
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portero
1599165468
Нойштедтер днище полное, нафиг это гавно нам в сборной ..... остальное у Черчеса понятно, проверенные старички.... Оздоеев тоже обрезал... спасибо Шунину...
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alp
1599165576
всех с победой. но, бакаев, нойштедтер и особенно оздоев - это песдетцс..
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kazak161
1599165897
Нашу сборную с победой а тех кто болел против России и живущих в нашей стране скажу так, ваше место под нарами возле параши, только трусы и подонки желают своей сборной поражение!
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knikos
1599167174
Дзюба мог бы иметь 2 гола + голевой пас , если бы не Зелимхан Стерлинг- Бакаев . .
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житель СПб
1599167910
Артема ругают, "а васька слушает, да ест" - а Артем слушает, да продолжает забивать за Россию!
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Красногорск_Фан
1599167989
До игры Сербы казались более сильной командой. Дзюба, Караваев, Шунин и команда показали сегодня хорошую игру. Дали стране позитива. Бакаев, такие шансы не транжирят. Отдельно выделю Артема в сборной. После 1-го тайма уходил хромая и морщась. Но вышел на второй. Ведет командную игру. С победой
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paracetamol
1599169754
Зенит - Сербия 3-0!
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Рубинище
1599174181
С победой. Дзюба молодец, играл как может, с такими командами его хватает. Фернандес , на высоте как всегда. Бакаев перенервничал. Оздоев днище- когда его с глаз уберут. Нойштетер - тож. самое. Сербы сильны, но пока не в форме.
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"supermax"
1599189414
Вроде и голов много, и победили даже, но игра такое г....
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ААМ
1599191636
ВОТ вам Дзюба, вот вам игроки "Зенита.
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