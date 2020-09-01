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    Mundo Deportivo: Гвардиола сказал Месси, что ему стоит остаться в «Барселоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

    Специалист сказал футболисту, что, учитывая экономические сложности с его возможным трансфером в «Сити», лучшее, что Месси может сделать, – остаться в «Барселоне». Гвардиола отметил, что аргентинцу стоит завершить карьеру на «Камп Ноу».

    • Ранее сообщалось, что «Сити» может отказаться от подписания контракта с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в это трансферное окно. Английский клуб, проанализировав все возможные затраты на трансфер, пришел к выводу, что платить за переход Месси будет очень невыгодно.
    • Сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.
    • Действующее между Месси и «Барсой» соглашение истекает следующим летом.
    • Форвард хочет уйти из клуба в качестве свободного агента, расторгнув контракт.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии5
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      Рейтинг: +787

      кто там 1 час назад

      слабый пепка подсос каталонии.

      0
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      Рейтинг: +184

      cevin cigan 1 час назад

      Жёсткая подстава!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18080

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Правильно сказал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1449

      altezzik 1 час назад

      Санта Барбара.

      1
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      Рейтинг: +1000

      petr69 1 час назад

      А ему и некуда больше . Или Китай или Барса

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