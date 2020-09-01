Mundo Deportivo: Гвардиола сказал Месси, что ему стоит остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

Специалист сказал футболисту, что, учитывая экономические сложности с его возможным трансфером в «Сити», лучшее, что Месси может сделать, – остаться в «Барселоне». Гвардиола отметил, что аргентинцу стоит завершить карьеру на «Камп Ноу».