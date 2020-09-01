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  • Mundo Deportivo: Гвардиола сказал Месси, что ему стоит остаться в «Барселоне»

Mundo Deportivo: Гвардиола сказал Месси, что ему стоит остаться в «Барселоне»

1 сентября 2020, 16:43
15

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Catalunya Radio.

Специалист сказал футболисту, что, учитывая экономические сложности с его возможным трансфером в «Сити», лучшее, что Месси может сделать, – остаться в «Барселоне». Гвардиола отметил, что аргентинцу стоит завершить карьеру на «Камп Ноу».

  • Ранее сообщалось, что «Сити» может отказаться от подписания контракта с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в это трансферное окно. Английский клуб, проанализировав все возможные затраты на трансфер, пришел к выводу, что платить за переход Месси будет очень невыгодно.
  • Сообщалось, что «Барселона» готова продать Месси только за полную сумму отступных – 700 миллионов евро.
  • Действующее между Месси и «Барсой» соглашение истекает следующим летом.
  • Форвард хочет уйти из клуба в качестве свободного агента, расторгнув контракт.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
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petr69
1598968444
А ему и некуда больше . Или Китай или Барса
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DOCTOR PENALTY
1598969096
Правильно сказал.
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cevin cigan
1598969446
Жёсткая подстава!
Ответить
кто там
1598969654
слабый пепка подсос каталонии.
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Dizayner
1598975577
вот и сказочке конец
Ответить
CSKA57
1598976310
Говорят, что Месси уже готов заключить новый пятилетний контракт с Барселоной.
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Glebaj
1598976350
Только Месси знает, где ему лучше. Каждому иногда нужны перемены в жизни и новые вызовы.
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Александр52
1598991934
Гвардиола ни чего не решает. Он слаб. Он просто кинул Месси. Все новости рождают журналисты, а Месси сказал всего лишь, что он хочет уйти. А всё остальное придумано.
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Hektor 84
1599024977
Смущает одно, источник желтушная барселонская газетенка. Скорее это Фейк.
Ответить
zigbert
1599064423
Слишком дорогое приобретение для Ман Сити. Вот если через год -то все возможно.
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