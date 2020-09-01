Евсеев хотел, чтобы «Уфа» подписала Тимофеева и Мелкадзе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал игроков, которыми он интересовался этим летом, но те выбрали другие клубы.

«Зная, что Фомин уходит, я сказал, что из «Спартака» нужен Тимофеев. Это будет адекватная замена. Но футболист изъявил желание перейти в «Ахмат».

Был вопрос по Мелкадзе. Я так понимаю, что он тоже предпочел Грозный.

Никто никого насильно из «Спартака» в «Уфу» не будет отправлять. Если никто не хочет, то зачем настаивать?» – сказал Евсеев.