Евсеев хотел, чтобы «Уфа» подписала Тимофеева и Мелкадзе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал игроков, которыми он интересовался этим летом, но те выбрали другие клубы.
«Зная, что Фомин уходит, я сказал, что из «Спартака» нужен Тимофеев. Это будет адекватная замена. Но футболист изъявил желание перейти в «Ахмат».
Был вопрос по Мелкадзе. Я так понимаю, что он тоже предпочел Грозный.
Никто никого насильно из «Спартака» в «Уфу» не будет отправлять. Если никто не хочет, то зачем настаивать?» – сказал Евсеев.
- По итогам шести туров «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Этим летом клуб купил Артема Голубева и Тимура Жамалетдинова, а также арендовал Олега Данченко и Сергея Бородина.
Источник: «Спорт-Экспресс»