Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    2 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Ла Лига: «Мы не оформим лицензию на трансфер Месси, пока он не выплатит отступные за разрыв контракта»

    Ла Лига выступила с заявлением по ситуации вокруг «Барселоны» и Лионеля Месси. Организация подтвердила, что игрок должен выплатить отступные, если хочет покинуть клуб.

    «Действующий контракт содержит пункт о расторжении. Он вступает в силу, когда игрок в одностороннем порядке хочет разорвать соглашение.

    В соответствии с правилами Ла Лига не будет оформлять лицензию игроку [на трансфер], пока он эту сумму не выплатит», – сказано в заявлении.

    • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
    • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
    • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

    Месси не прибыл на прохождение предсезонных тестов «Барселоны»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ла Лига

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:14
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16465

      bset 54 минуты назад

      Напомните, кто там лучший игрок планеты? Месси, который чуть проблемы, так сразу начинает бежать с тонущего корабля, или Роналду, при котором Реал трижды подряд взял ЛЧ не без его решающих голов, который ушел на пике и никогда не боялся идти навстречу новым вызовам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2284

      Masteralex 58 минут назад

      Барселона много лет шла у него на поводу и исполняла все его прихоти, сейчас они действуют в правовом поле, карлику придётся следовать тому документу, который он подписал и получал за это бешеное бабло

      считаю, что это он развалил Барселону, пока у него там не было колосального влияния на всё и там всем рулил Пеп, команда была сплоченная и играла в хороший футбол, после ухода Пепа (кстати возможно он ушёл из-за конфликта с Месси), власть карлика испортила атмосферу в клубе, даже Коутиньо, который отжигал в Ливерпуле и отжигает в Баварии в ней не заиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3164

      TOMSON 1 час назад

      Вот так летит в пропасть создаваемый поколениями имидж клуба.
      Всего 10 лет назад Барселона считалась лучшим клубом за всю историю футбола. Сейчас это уже даже не ее тень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      AleSan4es 1 час назад

      Уахахаха! А еще говорили мол Реал очень плохо Касильяса убрал))) а сами то тьфууу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Genz 2 часа назад

      Барс_еточники хотят нагнуть на 700 милл. Есть пункт уйти без выкупа
      Собрал рюкзак и улетел в Сити
      Далее - подавай иск cas. Он и заставят да лигу исполнять закон

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +356

      Йост > Genz 26 минут назад

      Клуб Барселона из Испании. Пока не выплатит - ему не оформят трансфер. Это на него Испанская федерация футбола подаст в суд, если он сейчас уйдет просто так...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9479

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да он просто уйдет, ему начхать и максимум, что ему светит это бан на чемпионат Испании, если он когда нибудь вернется туда играть, а это уже не случится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      КаДеС 2 часа назад

      Барса, конечно, "молодец". Понятное дело, бизнес, все дела, но стоит проявить хоть какое-то уважение к легенде клуба.

      6
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru