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  • Ла Лига: «Мы не оформим лицензию на трансфер Месси, пока он не выплатит отступные за разрыв контракта»

Ла Лига: «Мы не оформим лицензию на трансфер Месси, пока он не выплатит отступные за разрыв контракта»

30 августа 2020, 15:14
15

Ла Лига выступила с заявлением по ситуации вокруг «Барселоны» и Лионеля Месси. Организация подтвердила, что игрок должен выплатить отступные, если хочет покинуть клуб.

«Действующий контракт содержит пункт о расторжении. Он вступает в силу, когда игрок в одностороннем порядке хочет разорвать соглашение.

В соответствии с правилами Ла Лига не будет оформлять лицензию игроку [на трансфер], пока он эту сумму не выплатит», – сказано в заявлении.

  • Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
  • Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
  • Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

Месси не прибыл на прохождение предсезонных тестов «Барселоны»

Источник: Ла Лига
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (15)
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КаДеС
1598790388
Барса, конечно, "молодец". Понятное дело, бизнес, все дела, но стоит проявить хоть какое-то уважение к легенде клуба.
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Skull_Boy
1598790602
Да он просто уйдет, ему начхать и максимум, что ему светит это бан на чемпионат Испании, если он когда нибудь вернется туда играть, а это уже не случится
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AleSan4es
1598796030
Уахахаха! А еще говорили мол Реал очень плохо Касильяса убрал))) а сами то тьфууу
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Masteralex
1598797619
Барселона много лет шла у него на поводу и исполняла все его прихоти, сейчас они действуют в правовом поле, карлику придётся следовать тому документу, который он подписал и получал за это бешеное бабло считаю, что это он развалил Барселону, пока у него там не было колосального влияния на всё и там всем рулил Пеп, команда была сплоченная и играла в хороший футбол, после ухода Пепа (кстати возможно он ушёл из-за конфликта с Месси), власть карлика испортила атмосферу в клубе, даже Коутиньо, который отжигал в Ливерпуле и отжигает в Баварии в ней не заиграл
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житель СПб
1598801167
И Барселона, и Испания позорятся в этой ситуации.
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Dizayner
1598805566
у барсы что ни межсезонье то мыльная опера, чудаки да и только. какой смысл держать игрока и требовать за него фантастическую сумму, если он уйдет через год совершенно бесплатно? продайте за реальную цену и все дела, чего выделываться?
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aaaaahhhh
1598805717
Контракт дело святое, - если создать прецедент то будет очень не здорово. .
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Александр52
1598891268
Ла Лига живёт за счёт доходов от Месси, они понимают что потеряют миллионы. Но должна победить элементарная порядочность. Если ФИФА и УЕФА рекомендовали лигам и клубам сдвинуть сетку игр из-за пандемии, то этот закон един для всех, в том числе он распространяется на все сдвиги в контрактах игроков. Должно быть однообразное подчинение закону.
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