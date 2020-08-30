Ла Лига: «Мы не оформим лицензию на трансфер Месси, пока он не выплатит отступные за разрыв контракта»

Ла Лига выступила с заявлением по ситуации вокруг «Барселоны» и Лионеля Месси. Организация подтвердила, что игрок должен выплатить отступные, если хочет покинуть клуб.
«Действующий контракт содержит пункт о расторжении. Он вступает в силу, когда игрок в одностороннем порядке хочет разорвать соглашение.
В соответствии с правилами Ла Лига не будет оформлять лицензию игроку [на трансфер], пока он эту сумму не выплатит», – сказано в заявлении.
- Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.
- Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».
- Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».
Месси не прибыл на прохождение предсезонных тестов «Барселоны»
Источник: Ла Лига