Ла Лига: «Мы не оформим лицензию на трансфер Месси, пока он не выплатит отступные за разрыв контракта»

Ла Лига выступила с заявлением по ситуации вокруг «Барселоны» и Лионеля Месси. Организация подтвердила, что игрок должен выплатить отступные, если хочет покинуть клуб.

«Действующий контракт содержит пункт о расторжении. Он вступает в силу, когда игрок в одностороннем порядке хочет разорвать соглашение.

В соответствии с правилами Ла Лига не будет оформлять лицензию игроку [на трансфер], пока он эту сумму не выплатит», – сказано в заявлении.

Месси на этой неделе отправил факс, что хочет покинуть клуб.

Аргентинец всю карьеру проводит в «Барселоне».

Заполучить Месси хочет «Манчестер Сити».

Месси не прибыл на прохождение предсезонных тестов «Барселоны»