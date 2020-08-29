«Он возвращается!». «Милан» анонсировал новый контракт с Ибрагимовичем

День в Милане начался с хороших новостей.
«Милан» в социальной сети твиттер дал понять, что игрок остается в команде. Предполагается, что новый контракт будет рассчитан на один сезон.
«Ибрагимович возвращается!» – написала пресс-служба итальянцев.
- Швед вернулся в «Милан» в январе.
- С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.
- Новый сезон Серии А стартует в сентябре.
@Ibra_official IZ back!How Zlataned are you from 1 to Zlatan?#SempreMilan pic.twitter.com/6zX5J0csNB— AC Milan (@acmilan) August 29, 2020