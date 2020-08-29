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    «Он возвращается!». «Милан» анонсировал новый контракт с Ибрагимовичем

    «Милан» в социальной сети твиттер дал понять, что игрок остается в команде. Предполагается, что новый контракт будет рассчитан на один сезон.

    «Ибрагимович возвращается!» – написала пресс-служба итальянцев.

    • Швед вернулся в «Милан» в январе.
    • С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.
    • Новый сезон Серии А стартует в сентябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Милана»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18053

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      День в Милане начался с хороших новостей.

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