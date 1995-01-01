Орлов – о своем отстранении на «Матч ТВ»: «Посчитали вот так»

Нет, ну тут я поддерживаю "Канделаки-ТВ". Даже болельщики Зениту уже смотрели матчи с его комментарием без звука. ГСО надо вести свой блог на ютубе, он будет иметь своего подписчика. Ну или а-ля Ловчев приходить и развлекать зрителя своими коронками в духи Тоби Алдервейрелда...
Комментатор Геннадий Орлов подтвердил, что больше не работает на «Матч ТВ».
– Когда вы говорите об эфире, это не от меня зависит. В воскресенье я приглашен в студию «Матч Премьер», буду экспертом на игре «Локомотив» – «Зенит».
– Жаль, что вас отстранили от комментирования на «Матч ТВ».
– Ну не отстранили, а посчитали вот так…