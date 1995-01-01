Орлов – о своем отстранении на «Матч ТВ»: «Посчитали вот так»

Комментатор Геннадий Орлов подтвердил, что больше не работает на «Матч ТВ».

– Когда вы говорите об эфире, это не от меня зависит. В воскресенье я приглашен в студию «Матч Премьер», буду экспертом на игре «Локомотив» – «Зенит».

– Жаль, что вас отстранили от комментирования на «Матч ТВ».

– Ну не отстранили, а посчитали вот так…