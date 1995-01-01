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    Орлов – о своем отстранении на «Матч ТВ»: «Посчитали вот так»

    Комментатор Геннадий Орлов подтвердил, что больше не работает на «Матч ТВ».

    – Когда вы говорите об эфире, это не от меня зависит. В воскресенье я приглашен в студию «Матч Премьер», буду экспертом на игре «Локомотив» – «Зенит».

    – Жаль, что вас отстранили от комментирования на «Матч ТВ».

    – Ну не отстранили, а посчитали вот так…

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    Источник: «ГСО Live»

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    Сегодня, 08:32
    Комментарии21
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      Рейтинг: +2287

      Ганнибал Лектор 58 минут назад

      Нет, ну тут я поддерживаю "Канделаки-ТВ". Даже болельщики Зениту уже смотрели матчи с его комментарием без звука. ГСО надо вести свой блог на ютубе, он будет иметь своего подписчика. Ну или а-ля Ловчев приходить и развлекать зрителя своими коронками в духи Тоби Алдервейрелда...

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      Рейтинг: +167

      Волховский 1 час назад

      Очень жаль. Он из числа лучших в своем деле.

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      Рейтинг: +5371

      Hektor 84 1 час назад

      Ну наконец то! Убрали старого маразматика! В эфире болеет за зенит, хотя должен быть беспристрастен, к матчам не готовится, сложные фамилии иностранных футболистов такое ощущение читает с листа и по слогам, коверкает или намеренно издевается над фамилиями иностранных футболистов( особо пострадала от него сборная Нидерландов), и что больше всего бесило комментируя матчи сборной России с языка не сходило зенит зенит, проблемы зенита, трансферы зенита. А в концовке вообще сборную России зенитом назвал. Или не профессионал или неадекваты. Просто достал бред этого старикашки! Сколько можно издеваться над болела и. Иногда хотелось просто выключить звук, чтоб не слышать этого зануду.

      5
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      Рейтинг: +1386

      acor94 1 час назад

      Дядечке 75 лет, зачем же вы все так грубо?

      1
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      Рейтинг: +2215

      vsespartak01 > acor94 1 час назад

      вот и я про то!ничего грубого у него нет !пусть бы работал!

      0
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      Рейтинг: +964

      Atom2020 2 часа назад

      Не важно, кто с кем играет, Орлов всегда рассказывает про Зенит ... А уж если играет Зенит, то тут можно вообще звук выключать ... А еще Геннадий Сергеевич в бытность свою комментатором на МАТЧ ТВ немножко туговат на ухо стал и совсем не слышал того, кто вместе с ним комментрует матч. И получалось совсем весело, когда Орлов вел свой монолог, положив большой болт на то, что говорил другой комментатор. За предвзятость, вечные разговоры про одну команду и абсолютное неумение работать в паре, видимо, и получил волшебного пендаля.

      6
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      Рейтинг: +1393

      Иван Петров 1986 > Atom2020 28 минут назад

      А чего им там двоим делать - то.

      0
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      Рейтинг: +3848

      Давид59 2 часа назад

      Геннадий Сергеевич, всё нормально. Насильно, как говорится... Дальше делайте Ваш Ютуб-канал. Вот Васю выгнали и что? На Матч ТВ жизнь клином не сошлась. Успехов!

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      Рейтинг: +1434

      altezzik 2 часа назад

      Неадекват

      2
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      Рейтинг: +4952

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Ну хватит уже. Там и так , по определению , за Зенит плохого слова не скажут.

      2
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      Рейтинг: +6269

      alp > Alekxei Z. 1 час назад

      да ладно?!!

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      Рейтинг: +4952

      Alekxei Z. > alp 1 час назад

      А что ладно ? Шмурнов высказался по судейству в пользу Спартака и где он ???

      3
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      Рейтинг: +6269

      alp > Alekxei Z. 1 час назад

      А Орлов где?

      0
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      Рейтинг: +2276

      nemolod 2 часа назад

      Уходить надо вовремя,а если не понял,то за тебя это сделают другие! И главная причина-комментатор должен быть объективен и беспристрастен,в противном случае ты превращаешься просто в болельщика своей команды,что для комментатора недопустимо!

      4
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      Рейтинг: +1153

      Play 2 часа назад

      "- Ну не отстранили, а посчитали вот так…" Гена как всегда в своём репертуаре. "Зенит не проиграл, а сохранил интригу") Вообще за пять лет, что Канделаки у руля Матч ТВ, убрать этого маразматика, единственное адекватное её решение.

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