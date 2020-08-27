Журналист Скира: Гвардиола ведет переговоры с «Манчестер Сити» о новом контракте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может остаться в команде еще на два сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб обсуждает с испанским специалистом возможность продления контракта до июня 2022 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.