Журналист Скира: Гвардиола ведет переговоры с «Манчестер Сити» о новом контракте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может остаться в команде еще на два сезона.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб обсуждает с испанским специалистом возможность продления контракта до июня 2022 года.
Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.
- Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
- С командой тренер выиграл восемь трофеев.
- В прошлом сезоне манчестерцы финишировали вторыми в АПЛ и вылетели из ЛЧ на стадии 1/4 финала.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.