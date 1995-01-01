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    Журналист Скира: Гвардиола ведет переговоры с «Манчестер Сити» о новом контракте

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может остаться в команде еще на два сезона.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб обсуждает с испанским специалистом возможность продления контракта до июня 2022 года.

    Действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

    • Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.
    • С командой тренер выиграл восемь трофеев.
    • В прошлом сезоне манчестерцы финишировали вторыми в АПЛ и вылетели из ЛЧ на стадии 1/4 финала.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (93,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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