Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал

ПСЖ сильная команда. Но думаю Бавария сильнее. Они играют совсем другой футбол.
Бавария возмет.
Победа над «Лейпцигом» позволила парижанам пройти в финал Лиги чемпионов. Никогда ранее «ПСЖ» не играл в решающем матче главного еврокубка.
В трех голах поучаствовал Анхель Ди Мария. Его команда в финале встретится либо с «Баварией», либо с «Лионом».
Клуб из Франции вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.
Лига чемпионов. 1/2 финала
Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Маркиньос, 13; 0:2 – Ди Мария, 42; 0:3 – Бернат, 56.
«Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 83), Нкунку (Форсберг, 46), Ольмо (Шик, 46), Поульсен.
«ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес (Дракслер, 83), Маркиньос, Эррера (Верратти, 83), Неймар, Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Ди Мария (Сарабия, 87).
Предупреждения: Лаймер, 61; Хальстенберг, 79; Поульсен, 79 – Кимпембе, 45+2.