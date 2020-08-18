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    Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал

    Победа над «Лейпцигом» позволила парижанам пройти в финал Лиги чемпионов. Никогда ранее «ПСЖ» не играл в решающем матче главного еврокубка.

    В трех голах поучаствовал Анхель Ди Мария. Его команда в финале встретится либо с «Баварией», либо с «Лионом».

    Клуб из Франции вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

    Лига чемпионов. 1/2 финала

    Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Маркиньос, 13; 0:2 – Ди Мария, 42; 0:3 – Бернат, 56.

    «Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 83), Нкунку (Форсберг, 46), Ольмо (Шик, 46), Поульсен.

    «ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес (Дракслер, 83), Маркиньос, Эррера (Верратти, 83), Неймар, Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Ди Мария (Сарабия, 87).

    Предупреждения: Лаймер, 61; Хальстенберг, 79; Поульсен, 79 – Кимпембе, 45+2.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2020 23:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +378

      nelez 25 минут назад

      ПСЖ сильная команда. Но думаю Бавария сильнее. Они играют совсем другой футбол.
      Бавария возмет.

      0
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      Рейтинг: +290

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Финал ПСЖ - Бавария обещает быть интересным. Лейпциг обыграли с видимым превосходством.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2303

      SarJr 32 минуты назад

      странный будет финал, псж-лион. финал кубка франции прям))))))))))

      0
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      Рейтинг: +6347

      JTherry 33 минуты назад

      ПСЖ показал свой класс, наконец-то, сыграют в финале, во всех голах участие принял Ди Мария, но феерили все... ждем второго финалиста (скорее всего, Баварию)... интересный финал нас ждет 23 августа!

      2
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      Рейтинг: +6085

      Борат > JTherry 23 минуты назад

      Да ты прям эксперт !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +276

      Вальдемар IV 38 минут назад

      наверное, сказкой была победа лейпцига в лч, но проигрыш мешочку, отскочившему с аталантой, негоже проигрывать было.

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      Рейтинг: +9820

      DeStar 43 минуты назад

      думаю бавария своё должна брать

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