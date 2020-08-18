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  • Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал

Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Лейпциг» и впервые в истории вышел в финал

18 августа 2020, 23:52
14

Победа над «Лейпцигом» позволила парижанам пройти в финал Лиги чемпионов. Никогда ранее «ПСЖ» не играл в решающем матче главного еврокубка.

В трех голах поучаствовал Анхель Ди Мария. Его команда в финале встретится либо с «Баварией», либо с «Лионом».

Клуб из Франции вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 16 лет.

Лига чемпионов. 1/2 финала

Лейпциг (Германия) – ПСЖ (Франция) – 0:3 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Маркиньос, 13; 0:2 – Ди Мария, 42; 0:3 – Бернат, 56.

«Лейпциг»: Гулачи, Анхелиньо, Юпамекано, Забитцер, Кампль (Адамс, 64), Лаймер (Хальстенберг, 62), Мукиэле, Клостерманн (Орбан, 83), Нкунку (Форсберг, 46), Ольмо (Шик, 46), Поульсен.

«ПСЖ»: Рико, Керер, Т. Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес (Дракслер, 83), Маркиньос, Эррера (Верратти, 83), Неймар, Мбаппе (Чупо-Мотинг, 86), Ди Мария (Сарабия, 87).

Предупреждения: Лаймер, 61; Хальстенберг, 79; Поульсен, 79 – Кимпембе, 45+2.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Франция. Лига 1 РБ Лейпциг ПСЖ
Комментарии (14)
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DeStar
1597784054
думаю бавария своё должна брать
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JTherry
1597784644
ПСЖ показал свой класс, наконец-то, сыграют в финале, во всех голах участие принял Ди Мария, но феерили все... ждем второго финалиста (скорее всего, Баварию)... интересный финал нас ждет 23 августа!
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Saracen Jr
1597784748
странный будет финал, псж-лион. финал кубка франции прям))))))))))
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Красногорск_Фан
1597784792
Финал ПСЖ - Бавария обещает быть интересным. Лейпциг обыграли с видимым превосходством.
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nelez
1597785116
ПСЖ сильная команда. Но думаю Бавария сильнее. Они играют совсем другой футбол. Бавария возмет.
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_MATRIX_
1597788699
Мои поздравления парижанам! Заслуженно!
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ААМ
1597812026
Сказка про "Лейпциг" кончилась. На очереди "Лион"н
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Из Твери Леха
1597814599
Некоторые говорили о немецком финале. Во прикол будет, если финал окажется французским))
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Viper for CSKA
1597817349
Жаль Лейпциг, как и Аталанту. Довел таки хороший тренер позорный мешок до финала. За Тухеля рад (в очередной раз очевидно, насколько некомпетентно руководство БД. Горячий привет Вацке). Неважно, кто пройдет сегодня, но он должен брать ЛЧ. Бавария, если преодолеет сопротивление лионцев, так просто обязана.
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knikos
1597851537
Вообще без шансов ! Лейпциг доходил до штрафной и ... не знал , что делать дальше . У вратаря ПСЖ даже ни одного стОящего сейва не было ... не было опасных ударов. Неймар , наконец-то , становится мужиком ! Ди Мария - красавчик. Блин , даже Паредес себя превзошёл в борьбе и скорости .
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