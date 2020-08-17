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    Газизов: «Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у московского клуба может появиться женская команда.

    «Это тренд, который давно задан, чтобы у каждого большого клуба была женская команда. Мы работаем в этом направлении. Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак», – сказал Газизов.

    • Отметим, весной 2020 года «Зенит» создал женскую команду.
    • Женский клуб «Спартак» существовал участвовал в чемпионатах России в 1992, 2002, 2005, 2006 годах, однако был расформирован.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7068

      alarm 29 минут назад

      так она же есть! даже 7 место по итогам прошлого сезона заняли! и стринги носят!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12365

      vladimir-7 > alarm 13 минут назад

      Может быть они в декрет ушли, поэтому и новый набор.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6026

      Борат 30 минут назад

      да у вас она уже есть - такие плаксы все, как бабы !
      гыгыгыгы

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