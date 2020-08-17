Газизов: «Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у московского клуба может появиться женская команда.
«Это тренд, который давно задан, чтобы у каждого большого клуба была женская команда. Мы работаем в этом направлении. Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак», – сказал Газизов.
- Отметим, весной 2020 года «Зенит» создал женскую команду.
- Женский клуб «Спартак» существовал участвовал в чемпионатах России в 1992, 2002, 2005, 2006 годах, однако был расформирован.
Источник: «Р-Спорт»