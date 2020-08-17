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  • Газизов: «Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак»

Газизов: «Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак»

17 августа 2020, 16:40
3

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у московского клуба может появиться женская команда.

«Это тренд, который давно задан, чтобы у каждого большого клуба была женская команда. Мы работаем в этом направлении. Думаю, будет неплохо, чтобы была женская команда «Спартак», – сказал Газизов.

  • Отметим, весной 2020 года «Зенит» создал женскую команду.
  • Женский клуб «Спартак» существовал участвовал в чемпионатах России в 1992, 2002, 2005, 2006 годах, однако был расформирован.

Источник: «Р-Спорт»
Россия Спартак Газизов Шамиль
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NewLife
1597674400
Основная задача женской команлы - воодушевлять мужскую команду перед отвественными играми.
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