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    Худяков: «Режиссер Козловский перед съемками «Тренера» провел матч на скамейке «Тамбова», чтобы прочувствовать эмоции»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о дружбе с актером и режиссером Данилой Козловским. Клуб участвовал в подготовке фильма «Тренер».

    «Мы дружим с Козловским. Мы с ним познакомились, когда он задумывал снимать фильм «Тренер». Это было за год до чемпионата мира-2018.

    Он приезжал к нам в Тамбов. У нас была игра, он сидел на скамейке вместе с главным тренером Валерием Есиповым. Мы одели его в форму «Тамбова», и он сидел на скамейке, чтобы почувствовать эмоции.

    Я лично участвовал в съемках», – сказал Худяков.

    • Премьера фильма состоялась 19 апреля 2018 года.
    • Картина собрала более 900 миллионов рублей (при бюджете в 390 миллионов).
    • «Тамбов» в РПЛ идет последним.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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