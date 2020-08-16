Худяков: «Режиссер Козловский перед съемками «Тренера» провел матч на скамейке «Тамбова», чтобы прочувствовать эмоции»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о дружбе с актером и режиссером Данилой Козловским. Клуб участвовал в подготовке фильма «Тренер».

«Мы дружим с Козловским. Мы с ним познакомились, когда он задумывал снимать фильм «Тренер». Это было за год до чемпионата мира-2018.

Он приезжал к нам в Тамбов. У нас была игра, он сидел на скамейке вместе с главным тренером Валерием Есиповым. Мы одели его в форму «Тамбова», и он сидел на скамейке, чтобы почувствовать эмоции.

Я лично участвовал в съемках», – сказал Худяков.