«Барселона» впервые пропустила в Лиге чемпионов 5+ голов

«Барселона» установила антирекорд, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8. Никогда ранее каталонцы в главном еврокубке не пропускали столько голов.
Никогда ранее в Лиге чемпионов «Барселона» не пропускала больше четырех мячей за встречу Лиги чемпионов.
Последний раз с учетом всех турниров «Барселона» пропускала восемь голов в 1946 году.
- Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
- «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
- Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.
Источник: Бомбардир.ру