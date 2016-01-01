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    «Барселона» впервые пропустила в Лиге чемпионов 5+ голов

    «Барселона» установила антирекорд, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8. Никогда ранее каталонцы в главном еврокубке не пропускали столько голов.

    Никогда ранее в Лиге чемпионов «Барселона» не пропускала больше четырех мячей за встречу Лиги чемпионов.

    Последний раз с учетом всех турниров «Барселона» пропускала восемь голов в 1946 году.

    • Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
    • «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
    • Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3891

      knikos 1 час назад

      Интересно , а этот "рекорд" сколько продержится ...

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      Рейтинг: +2298

      SarJr 2 часа назад

      0:3 от ромы
      0:4 от ливера
      2:8 от баварии
      какой антирекорд бьем в следующем году??? :)

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