«Барселона» впервые пропустила в Лиге чемпионов 5+ голов

«Барселона» установила антирекорд, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8. Никогда ранее каталонцы в главном еврокубке не пропускали столько голов.

Никогда ранее в Лиге чемпионов «Барселона» не пропускала больше четырех мячей за встречу Лиги чемпионов.

Последний раз с учетом всех турниров «Барселона» пропускала восемь голов в 1946 году.