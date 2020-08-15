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«Барселона» впервые пропустила в Лиге чемпионов 5+ голов

15 августа 2020, 00:16
4

«Барселона» установила антирекорд, проиграв в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» со счетом 2:8. Никогда ранее каталонцы в главном еврокубке не пропускали столько голов.

Никогда ранее в Лиге чемпионов «Барселона» не пропускала больше четырех мячей за встречу Лиги чемпионов.

Последний раз с учетом всех турниров «Барселона» пропускала восемь голов в 1946 году.

  • Также каталонцы установили антирекорд по пропущенным голам в первом тайме.
  • «Бавария» в полуфинале сыграет либо с «Манчестер Сити», либо с «Лионом».
  • Сезон Примеры стартует для «Барселоны» в сентябре.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Барселона
Комментарии (4)
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Saracen Jr
1597441056
0:3 от ромы 0:4 от ливера 2:8 от баварии какой антирекорд бьем в следующем году??? :)
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knikos
1597443623
Интересно , а этот "рекорд" сколько продержится ...
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hielultropitte
1597462742
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житель СПб
1597473961
Какой позор... Очень жаль Месси.
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