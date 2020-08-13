Тухель: «Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две здоровые ноги»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о победе над «Аталантой» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба – ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем.

Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал. Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть все с ног на голову.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача», – сказал Тухель.