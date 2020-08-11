Газизов: «Слова Казарцева и Еськова меня только больше запутали»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление судей Василия Казарцева и Алексея Еськова на «Матч ТВ» после встречи первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», – сказал Газизов.