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  • Газизов: «Слова Казарцева и Еськова меня только больше запутали»

Газизов: «Слова Казарцева и Еськова меня только больше запутали»

11 августа 2020, 16:46
26

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление судей Василия Казарцева и Алексея Еськова на «Матч ТВ» после встречи первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

«Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне. Честно говоря, они только больше меня запутали», – сказал Газизов.

  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
  • «Сочи» оба своих гола забил с пенальти.
  • После матча Казарцева отстранили от судейства.
  • Газизов называл случившееся клоунадой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Газизов Шамиль
Комментарии (26)
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Просто-333
1597153732
факты, зачем так туманно говорить
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Dr.Metal
1597153738
так опубликуйте их, всем же интересно )
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Spartak Piter
1597153789
Да все давно понятно! Все по судьям банально просто. Если судья уверен, то ВАР не вмешивается. Здесь судья не уверен, он просит проверить. Еськов сразу видит, что пенальти нет:" Я не могу это не отменить. " Затем ему аккуратно подсказывают, что не будет больше времени( на что?) и признаётся правота арбитра в поле. И кто-то думает, что это просто ошибка, а не сговор? Спалились по полной, ******** Не будет времени сравнять Вот и ставит дерьмо
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афоня72
1597153922
Первый пендаль был 100 процентов.. Второй конечно на усмотрение судьи.. Но ведь раздули ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА!!
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Spartak Piter
1597155256
Стыдно за СБГ(Т) филиал ЛГБТ в футболе. Только эти отбитые болельщики единой России не видят ничего.
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paracetamol
1597156185
Кому ты нахр нужен, путать тебя! Развел нытье на весь белый свет, п-бол татарский!
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Синитсосит
1597157439
Стыдно за питорский бзденит))))
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Пастырь
1597171975
Вчера смотрел интервью с "главой" ВАР Калошиным, объяснения Казарцева и Еськова. По Казарцеву вопросов нет, отсудил бездарно. Мои претензии были к ВАР (Еськов). Оказалось, что он видел что нарушения нет, но не мог сказать главному. Тогда вопрос на какой ...... нужен ВАР. Мы все надеялись, что ВАР поможет избежать судейских ошибок, но в реалии получается наоборот. Главный надеется на ВАР, а тот не может ничего сказать. И этот гребаный "глава" Калошин вел себя как уж на сковородке. Ни одного нормального ответа. Даже на вопрос было ли нарушение при назначении второго пенальти, пытался завести рака за камень. Уровень судейства - ноль.
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ignommaheakext
1597173477
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paracetamol
1597180691
Не пойму я, как можно запутать такого путаника, как Газизов?
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