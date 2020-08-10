Широков – о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна касательно снятия с чемпионата.

«Федун – человек слова, сказал – сделает.

Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», – сказал Широков.

Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).

В ворота «Спартака» назначили два пенальти.

После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»