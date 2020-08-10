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  • Широков – о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

Широков – о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

10 августа 2020, 11:50
34

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна касательно снятия с чемпионата.

«Федун – человек слова, сказал – сделает.

Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», – сказал Широков.

  • Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).
  • В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Федун Леонид
Комментарии (34)
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paracetamol
1597050099
Федун – человек слова? Да он сто раз хотел от свинарника отказаться и что?
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FanatSerj
1597050230
хотел бы сказать тонко "подколол", но блин зная Федуна это же просто жирно очень))
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ivany4
1597050527
Подколоть любой дурак сможет, а вот задуматься над происходящим - дано не всем.
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alp
1597050704
тонко.. по широковски.
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мы_не_рабы
1597050897
Гламурный парень с экрана, который, вроде бы, варился в "футбольной кухне", сделал высер в очередной раз. Кто же даст Федуну сняться с чемпионата? Он бы и рад, да вот незадача, Спартак такой раздражитель и медийно выгодный клуб что без него просто никак, замены нет.
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Spartak Piter
1597055223
Широков сказочный дол****)) В 40 лет не знает человеских эмоций))
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порт
1597057703
Он хозяин своего слово, слово дал, слово забрал. Слово его, что хочет, то и делает с ним.
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Холстомерия
1597060693
Ну, снимется Спартак с чемпионата, что с того? Свято место пусто не бывает - клуб Торпедо давно это место заслужил.
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ААМ
1597070865
Федун хозяин своего слова: сам дал и сам взял.
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De_Frenki
1597073928
Рома жжет)ПодЪе***ал пис***бола)
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