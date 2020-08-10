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    Широков – о снятии «Спартака» с чемпионата: «Федун – человек слова, сказал – сделает»

    Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о заявлении владельца московского клуба Леонида Федуна касательно снятия с чемпионата.

    «Федун – человек слова, сказал – сделает.

    Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу. Вот и все», – сказал Широков.

    • Федун пригрозил снять команду с чемпионата после матча с «Сочи» (2:2).
    • В ворота «Спартака» назначили два пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

    Глушаков – о словах Федуна: «Поволнуется до следующего матча, и «Спартак» продолжит играть. Как можно сняться?»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии33
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      Рейтинг: +882

      Spartak Piter 38 минут назад

      Широков сказочный дол****)) В 40 лет не знает человеских эмоций))

      -3
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      Рейтинг: +2804

      Cleaner 1 час назад

      Широков, не подстрекай Федуна на глупость. Зачем? Без тебя человек разберется что и как сделать.

      0
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      Рейтинг: +486

      Lilipyt > Cleaner 52 минуты назад

      Ты веришь что этот павлин снимет спартак с чемпионата? Смех и только! Ему лишь показать свою значимость и сказать всем сейчас мы уйдем и уровень РПЛ упадет. Уходите и идите в чемпионат Беларуси или Украины. Но лучше Беларусь. Там Спартак хоть второе место будет получать.

      2
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      Рейтинг: +1758

      Semenycch 1 час назад

      И еще, я матч не смотрел и лишь вчера вечером посмотрел повторы, стараясь быть объективным. По первому моменту с Масловым, там 100% пенальти, Маслов в собственной штрафной играет в игрока соперников, не обращая внимание на мяч, это откровенная блокировка, так играть нельзя, правила не позволяют.
      А по второму моменту я абсолютно не согласен с большинством критиков судьи и ВАРа в этом матче. Во втором случае Жиго врезается в игрока соперников и сносит его в собственной штрафной. При этом мяч в этот момент находится в игре. Это нормально? Так играть в английской или немецком первенстве можно? Полная чушь! Рефери и во втором случае имел полное право поставить пенальти! И еще, Спартаковских защитников не учили, как нужно вести себя в собственной штрафной?

      4
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      Рейтинг: +310

      vsolon > Semenycch 1 час назад

      да там жиго в месте с мячем 19 летнего пацана выносил...известное хамло и не первого травмирует....

      0
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      Рейтинг: +2804

      Cleaner > Semenycch 1 час назад

      Во втором случае Жиго остановился и 19-летний игрок въехал в него по неопытности. Ни с чьей стороны нарушения не было игровой момент, которых по десятку каждую игру бывает.

      0
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      Рейтинг: +486

      Lilipyt > Cleaner 48 минут назад

      какой игровой момент? Жиго летел и встал перед игроком, та же самая блокировка как и с первым пенальти. Это фол! Фол произошел в штрафной - пенальти. И да он не совсем даже встал а еще продолжал движение и ногой просто снес игрока. Ну мы же на это не будем смотреть, нам такое не интересно))

      0
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      Рейтинг: +882

      Spartak Piter > Semenycch 37 минут назад

      Первый пенальти по делу?))))ахаха звони 03))

      -1
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      Рейтинг: +903

      Toomans > Semenycch 28 минут назад

      Вы думаете, что на Маслове стопроцентная блокировка была? Я не шибко в правилах силен, но что такое блокировка тогда? Я считаю ,что Маслов был первый на мяче. На повторе это четко видно. Я без претензий и все такое. Хочется хоть с кем-то о футболе поговорить, а не ху.не всякой.
      По поводу Жиго....ну там еще более все запутано. Разъяснить можете ваше мнение?

      0
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      Рейтинг: +1137

      almanev > Semenycch 23 минуты назад

      Да ты сама объективность! Даже клоун Кашшаи сказал, что пенальти не было, ты наверно какой-то другой повтор смотрел

      0
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      Рейтинг: +4

      exceeftcrobelt 1 час назад

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      Рейтинг: +14198

      vka1970 1 час назад

      Федуну нужно время подготовиться и перевести деньги за бугор.А затем посылать газпром лигу к куям.Пусть в этом цирке Зенит, Сочи и Оренбург фигуры крутят.Вот только дадут ли Лёне слинять, это вопрос.В принципе основной бизнес у Федуна за бугром.Здесь тоже малёха осталось, но не основные активы.Основные активы хранить в стране не выгодно с 2014 года из за высоких налогов.Сейчас вести бизнес в Ливии с её войной, Сирии с её войной и Ираке с тем же, выгоднее чем у нас.Парадокс.

      0
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      Рейтинг: +3290

      мы_не_рабы 1 час назад

      Гламурный парень с экрана, который, вроде бы, варился в "футбольной кухне", сделал высер в очередной раз. Кто же даст Федуну сняться с чемпионата? Он бы и рад, да вот незадача, Спартак такой раздражитель и медийно выгодный клуб что без него просто никак, замены нет.

      3
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      Рейтинг: +6318

      alarm 1 час назад

      а как фердун привозил на частном самолёте мехуту гонсалеса, чтобы тот судил спартак-зенит и назначил пенальти в концовке? а? свиньи, вы где?

      3
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > alarm 1 час назад

      то ли дело азмун кочегара неа жопе наколол для дзюбы да

      2
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      ...
      Рейтинг: +6318

      alarm > позор судьям рпл 1 час назад

      на твоей жoпе? ого, какие откровения! и как оно? теперь ты главпетух всея тарасофки? ахах

      2
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > alarm 1 час назад

      да мне плевать что ты тут пишешь овощь .а вот то что у вас ********* в зинете это факт иди и обтекай болел голубизны

      0
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > alarm 1 час назад

      лай дальше пес тебе идет хахахаххаха.тебя явно с пробирки родила семья гомиков

      -1
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      Рейтинг: +5642

      alp 1 час назад

      тонко.. по широковски.

      2
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      Рейтинг: +5688

      ivany4 1 час назад

      Подколоть любой дурак сможет, а вот задуматься над происходящим - дано не всем.

      2
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      Рейтинг: +1758

      Semenycch > ivany4 1 час назад

      Это ты все про себя? Широков задумался и делал выводы из своих раздумий. Выводы 1000% совершенно разумные.

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      Рейтинг: +14198

      vka1970 > Semenycch 1 час назад

      Широков это тот кто по жизни только и делал , что переобувался.ЦСКА, енит, Спартак и так далее.И этот типа совершенно разумный твой кумир ? Он же только и делал , что переобувался в зависимости от обстоятельств. Сам тоже по таким принципам живёшь ? Здесь даёшь, там обходишь, а где надо там и лезгинку танцуешь ?

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      Рейтинг: +5688

      ivany4 > Semenycch 1 час назад

      Я тебе уже писал - дебилам не отвечаю.
      Научись и ты делать выводы на 1000%.
      Неразумные, мало вас широкий посылал.

      2
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      Рейтинг: +5537

      Борат 1 час назад

      Перенесемся в 2013 год !
      После матча с ЦСКА 2-2, когда в ворота свиноты поставили пенку в добавленное время, федун грозит бойкотом матчи ЧР, если не пригласят независимых судей !!!

      этот рыла столько раз переобувался, что просто позор !
      с таким балоболом у руля пищевик ещё долго будет веселить публику !
      гыгыгыгыг

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