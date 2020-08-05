Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии и Германии»

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил о предложениях по тренерской работе в Европе.
«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я десять лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.
Что касается «Химок», то этот листок я уже перевернул. Смотрю вперед, в будущее. В «Химках» с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-лиге и, главное, чтобы у всех обошлось без травм», – сказал Юран.
- Специалист был уволен на прошлой неделе.
- Сообщалось, что Юран получил за расторжение контракта с «Химками» 10 миллионов рублей.
- Тренер заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака».
Источник: ТАСС