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    Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии и Германии»

    Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил о предложениях по тренерской работе в Европе.

    «До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я десять лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.

    Что касается «Химок», то этот листок я уже перевернул. Смотрю вперед, в будущее. В «Химках» с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-лиге и, главное, чтобы у всех обошлось без травм», – сказал Юран.

    • Специалист был уволен на прошлой неделе.
    • Сообщалось, что Юран получил за расторжение контракта с «Химками» 10 миллионов рублей.
    • Тренер заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака».

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:52
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4705

      Hektor 84 22 секунды назад

      А что в УЕФА уже не побежишь жаловаться? И стоило репутацию портить? В России теперь врят ли тебя кто то позовет!!!

      0
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      Рейтинг: +2719

      АртурZaСМ 3 минуты назад

      Игрокам не забыл рассказать о том, что требовал четверть премиальных всей команды? Будь я игроком команды Химки послал бы тебя нах.й

      0
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      Рейтинг: +1563

      Semenycch 26 минут назад

      Не очень достойно поступил Юран. Сначала верещал как обычная свинья, а потом продал свои визги за бабло. В России таких не уважают. Ты или не визжи, а если всялся визжать, то не продавайся.

      2
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      Рейтинг: +5057

      subbotaspartak 47 минут назад

      Я бы даже не сказал, что это провинции Китая. Просто провинции для болтуна.

      1
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      Рейтинг: +1084

      Play 49 минут назад

      От Моуриньо не звонили? Еси чё и Дзюбу с собой забирай.

      2
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      Рейтинг: +5685

      alarm 1 час назад

      позор хрякам!

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      Рейтинг: +14

      JuicyG 1 час назад

      Ну думаю команды типа Витории Гимарайнш,Хольштайн Киль,Ласк Линц вполне могут его захотеть)

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      Рейтинг: +1839

      Krasnodar 123 1 час назад

      А из Испании Барселона? Из Италии Ювентус? Из Франции ПСЖ, а то Тухель там засиделся!

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