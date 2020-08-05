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  • Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии и Германии»

Юран: «Скоро вернусь к работе. Звонили из Португалии, Австрии и Германии»

5 августа 2020, 18:52
11

Экс-главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил о предложениях по тренерской работе в Европе.

«До конца месяца, думаю, все определится, и я скоро вновь вернусь в любимую работу. Интерес есть не только в России, но и из Европы. Из Португалии, Австрии, Германии звонили агенты. Я десять лет прожил за границей, поиграл, языки знаю.

Что касается «Химок», то этот листок я уже перевернул. Смотрю вперед, в будущее. В «Химках» с игроками попрощался, пожелал ребятам удачи в Премьер-лиге и, главное, чтобы у всех обошлось без травм», – сказал Юран.

  • Специалист был уволен на прошлой неделе.
  • Сообщалось, что Юран получил за расторжение контракта с «Химками» 10 миллионов рублей.
  • Тренер заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака».

Источник: ТАСС
Юран Сергей
Комментарии (11)
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Krasnodar 123
1596642985
А из Испании Барселона? Из Италии Ювентус? Из Франции ПСЖ, а то Тухель там засиделся!
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JuicyG
1596643417
Ну думаю команды типа Витории Гимарайнш,Хольштайн Киль,Ласк Линц вполне могут его захотеть)
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Play
1596645899
От Моуриньо не звонили? Еси чё и Дзюбу с собой забирай.
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subbotaspartak
1596646007
Я бы даже не сказал, что это провинции Китая. Просто провинции для болтуна.
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АртурZaСМ
1596648674
Игрокам не забыл рассказать о том, что требовал четверть премиальных всей команды? Будь я игроком команды Химки послал бы тебя нах.й
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Hektor 84
1596648862
А что в УЕФА уже не побежишь жаловаться? И стоило репутацию портить? В России теперь врят ли тебя кто то позовет!!!
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Hektor 84
1596648933
Только смотри багаж не забудь
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Armani nn
1596653399
Болтать, мы были все большие мастаки, сначала сядь к штурвалу, а там и полетаем.
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моэм
1596654040
Ну только за то , что не дал нашей мафии крутануть афёру с Химками , обратный путь в РПЛ стал невозможен...вон Непомнящего , который на ЧМ с африканской командой дошёл до 1/4 так и не пустили в РПЛ , кстати наши в той же группе оказались последними... в Росси терпеть не могут ни правдивых , ни тех кто окажется умнее и талантливее...мафия-с.
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glofoffswodush
1596654164
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